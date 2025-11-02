Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie / Două persoane au fost ucise în Odesa, iar patru în Dnipropetrovsk

Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după lovituri aeriene ale Rusiei în timpul nopţii asupra regiunii Zaporojie, au declarat duminică autorităţile ucrainene, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Pe măsură ce se apropie iarna, Rusia şi-a intensificat atacurile cu rachete şi drone asupra reţelei electrice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent şi forţând echipele de urgenţă să se grăbească să repare daunele şi să gestioneze întreruperile de curent.

Atacul asupra regiunii Zaporojie, pe care Moscova o controlează parţia, a transformat clădiri în ruine, a declarat guvernatorul regional, Ivan Federov.

„Echipele vor restabili alimentarea cu energie electrică de îndată ce situaţia de securitate o va permite”, a spus Fedorov pe Telegram, unde a postat fotografii făcute în timpul nopţii cu clădiri cu faţadele şi ferestrele distruse.

Zaporojie este aproape zilnic ţinta atacurilor ruseşti cu artilerie, rachete şi drone, care au distrus case, au avariat utilităţile şi au ucis zeci de persoane, în timp ce Moscova pune presiune pe apărarea Ucrainei şi perturbă legăturile dintre sudul ţării şi restul teritoriului.

Fedorov a spus că atacul din timpul nopţii a rănit două persoane. Cele 800 de atacuri ale Rusiei asupra a 18 aşezări din regiune au ucis o persoană şi au rănit trei în cele 24 de ore scurse până duminică dimineaţa, a adăugat el.

De asemenea, două persoane au murit în urma unui atac cu drone al Rusiei asupra Odesei, a declarat serviciul de urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

În plus, numărul morţilor în urma unui atac aerian rus care a incendiat un magazin în regiunea Dnipropetrovsk, sâmbătă, a crescut la patru şi include doi băieţi în vârstă de 11 şi 14 ani, a declarat guvernatorul interimar al regiunii.