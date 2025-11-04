„Bătălia sexelor” revine după 52 de ani: Meci de gală între Sabalenka și Kyrgios

Aryna Sabalenka (lidera WTA) și Nick Kyrgios se vor întâlni într-un meci demonstrativ care va avea loc în data de 28 decembrie, la Dubai, transmite BBC. Cu această ocazie, „Bătalia dintre sexe” revine după 52 de ani.

„Ar fi bine să vii pregătit”, l-a avertizat Aryna pe Nick. Duelul va avea loc în „Coca-Cola Arena” din Dubai.

„Voi câștiga cu 6-2 fără să dau 100%”, a răspuns, în stilu-i caracteristic, Kyrgios despre meciul cu Sabalenka.

Absent pentru o perioadă îndelungată din circuitul ATP, Nick a ajuns pe locul 625 mondial.

Australianul a disputat doar cinci meciuri în 2025, câștigând doar unul singur.

De cealaltă parte, Sabalenka este numărul unu WTA și a câștigat, printre altele, US Open. Ea a mai fost finalistă și la Australian Open și Roland Garros.

„Când numărul unu mondial te provoacă, răspunzi provocării.

Am un mare respect pentru Aryna. E o campioană adevărată, dar eu nu merg la Dubai doar să joc. Merg să distrez publicul”, atrage atenția Kyrgios.

„Este talentat (n.r. Nick Kyrgios), dar sunt gata să dau tot ce am mai bun. Sunt mândră să reprezint tenisul feminin și să fac parte din reinterpretarea modernă a acelui meci iconic”, răspunde Sabalenka.

Bătălia sexelor: King vs Riggs, în 1973

„Battle of the Sexes” a avut loc pentru prima dată în anul 1973, atunci când Billie Jean King a pierdut cu Bobby Riggs, scor 2-6, 1-6. Meciul a avut loc în California, în data de 13 mai.

Al doilea episod s-a disputat în Houston, Texas, iar de această dată a avut câștig de cauză Billie Jean King, scor 6-4, 6-3, 6-3.

În fine, al treilea episod din „Bătălia sexelor” a avut loc între Martina Navratilova și Jimmy Connors. Fostul lider ATP s-a impus cu 7-5, 6-2 în Las Vegas.

