Tortură și moarte pentru soldații ruși care refuză să lupte în Ucraina: „Ofițerul mi-a spus să-l împușc în cap”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O anchetă a ziarului independent „Verstka” listează 101 ofițeri ruși, acuzându-i de practici precum utilizarea dronelor pentru a „termina” propriile trupe în retragere, arată Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În Rusia, se vorbește despre execuții extrajudiciare comise de armată încă din primul an al invaziei Ucrainei. Numeroși soldați au fost executați sumar pentru că au refuzat să participe la atacuri sau pentru că au băut în tranșee. Până în 2025, execuțiile și tortura în cadrul armatei deveniseră mai sofisticate, alimentate din ce în ce mai mult de animozitatea personală dintre soldați și comandanți și de refuzul acestora de a se supune superiorilor.

Ziarul independent „Verstka” a publicat relatări ale unor soldați supraviețuitori despre execuțiile din cadrul armatei, inclusiv detalii specifice despre victime după schimbarea numelor și orice informații de identificare. „Verstka” relatează mai multe cazuri, cum ar fi cel al unui tânăr soldat dintr-un pluton care a fost „bătut până la moarte cu capul de pământ”

„Pentru că a băut vodcă după o misiune de luptă. Adică, am stat pe front o lună fără comunicare, fără mâncare. Am băut apă din bălți, am dormit în apă și alte rahaturi. Și când am terminat și am băut câteva paharee, au început să ne certe, ca și cum am fi fost copii mici, pentru că beam vodcă după săptămâni de lupte și o viață mizerabilă”, a declarat o sursă pentru ziar.

„L-au apucat de cap pe unul dintre tovarășii mei și au început să-l izbească de o piatră, până când am văzut că murea acolo, în timp ce o substanță vâscoasă îi curgea din cap și făcea spume la gură. Ofițerul mi-a spus să-l împușc în cap ca să-l omor”, povesteşte Aleksei, unul dintre martori.

Evenimentele au avut loc în divizia Regimentului 80 de tancuri al Grupului Central Kemer, iar comandantul Dimitri Kemerov, în vârstă de 34 de ani, era la comandă, împreună cu adjunctul comandantului Mihail Dudukov, în vârstă de 42 de ani.

Practic, compania de asalt este formată din foști prizonieri, criminali condamnați și așa-numiții „membri ai armatei”, explică Kurgan. El a reușit să părăsească armata după ce a fost rănit și, prin urmare, este pregătit să discute despre termenul „Zeroing” (reducere la zero), pe care armata rusă îl folosește pentru a descrie uciderea colegilor de armată. Aceste acte de represalii sunt adesea comise ca pedeapsă, pentru intimidare sau pur și simplu pentru a regla conturi personale.

Personalul militar cu care a vorbit „Verstka” spune că nu au fost raportate doar crime în masă. O modalitate obișnuită de a scăpa de un soldat problematic este trimiterea lui într-un asalt unde supraviețuirea este aproape imposibilă, adesea fără vestă antiglonț sau arme.

Acest tip de „reducere a forțelor armate” este comun în multe unități ale Ministerului Apărării, cum ar fi Brigada 114 Separată de Pușcași Motorizați, o nouă unitate a armatei ruse a cărei istorie se rezumă la Batalionul separatist Vostok din Donețk.

Unul dintre comandanții brigăzii este colonelul Igor Istratii, Erou al Rusiei și Erou al RPD, al cărui indicativ este „Said”. Personalul militar îl descrie pe notoriul comandant ca ordonând personal execuții și încurajând tortura pentru a scăpa de cei căzuți în dizgrație, trimițându-i în raiduri fără arme sau echipament.

Said a afirmat că soldații ar trebui „să obțină tot ce le trebuie în luptă”. Acești soldați ruși hărțuiți nu numai că sunt forțați să participe la bătălii fără nici măcar cel mai elementar echipament, dar sunt și executați de propriii comandanți, dacă doresc acest lucru. Dacă decid să se retragă din luptă din cauza lipsei de sprijin sau apărare, sunt uciși la întoarcere sau chiar mai rău.

De exemplu, soldatul Aleksei vorbește despre Batalionul 2 Pușcași Motorizați din cadrul Brigăzii a 7-a. Unul dintre comandanții acestei unități avea o persoană special antrenată pentru a executa soldați rebeli. Cei care refuză să participe la o operațiune fără echipament sau protecție „vor fi târâți de drone”.

Sau sunt împușcaţi direct cu o mitralieră. „Apoi pur și simplu iau cadavrul. Îl aruncă în râu cu o vestă antiglonț ca să nu iasă la suprafață sau îl îngroapă undeva. Aceasta este cea mai simplă dintre resetări”, adaugă el.

Armata se referă, de asemenea, la tortura în gropi și subsoluri ca metodă de eliminare a acestor indezirabili, deoarece aproape întotdeauna se termină cu moartea victimei. De asemenea, se precizează că cei care se opun comandantului în timpul unui atac pot fi „legați de un copac și lăsați să moară”, iar apoi soldații vor fi uciși nu de personalul Ministerului Apărării, ci de drone ale Forțelor Armate Ucrainene.

Martorii execuțiilor intervievați de „Verstka” cred că comandanții predispuși la sadism sau cei care nu văd nicio altă modalitate de a disciplina soldații devin „zeroed” (termen de argou folosit în armată pentru cei care sunt şterşi din evidenţe – n.tr). Dar principalul motiv sunt banii.

Comandanții care comit anihilarea soldaților le vând acestora oportunitatea de a evita lupta, de a cere mită, de a extorca bani sau de a fura de la subordonații lor, transferând salariile soldaților în propriile conturi. Cei care refuză să plătească se pot confrunta cu constrângere, violență, abuzuri și, în multe cazuri, cu moartea.

Traducerea: Rodezia Costea