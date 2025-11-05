Timpul necesar pentru reducerea riscului de boli de inimă prin sport este dublu la bărbați față de femei, potrivit unui nou studiu

Beneficiile obţinute prin intermediul exerciţiilor fizice de femei în vederea prevenirii şi tratării bolilor coronariene pot fi semnificativ superioare celor obţinute de bărbaţi în acelaşi interval de timp. Această constatare a fost publicată recent online în jurnalul ştiinţific internaţional Nature Cardiovascular Research, transmite miercuri agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Rezultatele studiului au fost publicate de o echipă condusă de profesorul Wang Yan şi cercetătorul asociat Chen Jiajin de la spitalul pentru boli cardiovasculare al Universităţii din Xiamen şi spitalul pentru boli toracice afiliat Facultăţii de Medicină a Universităţii Jiao Tong din Shanghai.

Pe baza datelor colectate cu ajutorul dispozitivelor portabile de la 85.000 de participanţi, echipa de cercetare a analizat sistematic diferenţele dintre femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte prevenţia şi trat amentul prin exerciţii fizice a bolilor coronariene.

S-a constatat că femeile au nevoie de doar 250 de minute de exerciţii fizice pe săptămână pentr u a-şi reduce riscul de boli coronariene cu 30%, în timp ce bărbaţii au nevoie de 530 de minute, adică aproximativ de două ori mai mult, pentru a obţine aceleaşi beneficii cardiovasculare.

Analize suplimentare au arătat că, dintre persoanele care au fost diagnosticate cu boli coronariene, femeile care fac exerciţii fizice timp de 51 de minute pe săptămână îşi pot reduce riscul de deces cu 30%. În acelaşi timp, bărbaţii trebuie să facă exerciţii fizice timp de 85 de minute pentru a obţine acelaşi rezultat.

Bolile coronariene reprezintă una dintre principalele cauze de deces în cazul oamenilor.

Instituţii precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă adulţilor să practice cel puţin 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână sau cel puţin 75 de minute de activitate fizică de intensitate viguroasă, ori o combinaţie echivalentă a celor două.

Deoarece unele dintre recomandările actuale adoptă încă un standard „universal” în ceea ce priveşte exerciţiile fizice, specialiştii speră că aceste rezultate vor servi drept referinţă pentru demersuri personalizate în vederea prevenirii şi tratării bolilor coronariene.