Câine ținut în brațe de o tânără care stă pe canapea, ține un telefon în mână și ascultă muzică la căști
Sursa foto: Unsplash

Muzica poate contribui la reducerea riscului de demenţă cu până la 40%, potrivit unui nou studiu

30 Oct

Ascultarea sau interpretarea muzicii la vârste înaintate poate reduce substanţial riscul de demenţă, potrivit unui studiu realizat în Australia pe un eşantion de peste 10.800 de persoane vârstnice, informează joi agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Noua cercetare a descoperit că persoanele cu vârste peste 70 de ani care ascultau mereu muzică au prezentat un risc cu 39% mai mic de a dezvolta demenţă în comparaţie cu cele care nu ascultau niciodată, rar sau doar uneori muzică, potrivit unui comunicat publicat de Universitatea Monash din Melbourne, care a coordonat studiul.

Cei care ascultau mereu muzică au avut, de asemenea, o incidenţă cu 17% mai mică a tulburărilor cognitive, precum şi scoruri mai mari la testele de cogniţie generală şi de memorie episodică, abilităţi utilizate de oameni pentru a-şi aminti evenimente cotidiene, se arată în studiu.

Cântatul la un instrument muzical a fost asociat cu o reducere de 35% a riscului de demenţă, potrivit studiului publicat în revista International Journal of Geriatric Psychiatry.

Participanţii care ascultau şi interpretau regulat muzică au avut un risc cu 33% mai mic de demenţă şi o rată cu 22% mai mică de deteriorare cognitivă, se arată în studiu.

Acest studiu a utilizat date din studiul ASPirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE), un proiect de cercetare de referinţă, care investighează efectele aspirinei în doze mici asupra stării de sănătate a persoanelor în vârstă, precum şi din sub-studiul ASPREE Longitudinal Study of Older Persons.

Cercetătoarea Emma Jaffa de la Universitatea Monash a declarat că rezultatele sugerează faptul că „activităţile muzicale pot fi o strategie accesibilă pentru menţinerea sănătăţii cognitive la persoanele în vârstă, deşi nu se poate stabili o legătură de cauzalitate”.

Îmbătrânirea populaţiei este o problemă de sănătate la nivel mondial, deoarece durata de viaţă mai lungă a dus la creşterea numărului de boli legate de vârstă, cum ar fi demenţa şi declinul cognitiv, au afirmat cercetătorii.

„Dovezile sugerează că îmbătrânirea creierului nu se bazează doar pe vârstă şi genetică, ci poate fi influenţată de propriile alegeri legate de mediu şi stilul de viaţă”, a declarat autorul principal al studiului, profesoara Joanne Ryan de la Universitatea Monash.

În lipsa unui tratament disponibil în prezent pentru demenţă, intervenţiile bazate pe stilul de viaţă, cum ar fi ascultarea şi/sau interpretarea muzicii, pot promova sănătatea cognitivă şi ar putea contribui la prevenirea sau întârzierea declanşării acestei boli, a afirmat Joanne Ryan.


