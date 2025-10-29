Un test respirator ar putea „revoluţiona” tratamentul împotriva cancerului pancreatic, arată un nou studiu

Un nou test respirator de detectare a cancerului pancreatic ar putea „revoluţiona” tratamentul oferit pacienţilor, au anunţat marţi experţii britanici din domeniul sănătăţii, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Un studiu clinic urmează să analizeze eficienţa primului test respirator creat la nivel mondial împotriva acestei boli, renumită pentru faptul că este greu de detectat în stadiile sale incipiente.

Asociaţia Pancreatic Cancer UK, care finanţează studiul clinic, afirmă că lansarea acestuia a reprezentat „cel mai important pas făcut în ultimii 50 de ani către o descoperire care ar putea salva vieţi”.

Simptomele vagi ale cancerului pancreatic, precum dureri de spate şi indigestie, fac ca această boală să fie adeseori detectată doar atunci când s-a răspândit deja în alte părţi ale corpului.

Un audit recent privind cancerul pancreatic în Anglia şi Ţara Galilor a descoperit că majoritatea pacienţilor cu cancer pancreatic sunt diagnosticaţi într-un stadiu avansat al bolii – 62% dintre pacienţii din Anglia şi 65% dintre pacienţii din Ţara Galilor sunt diagnosticaţi când se află deja în stadiul 4.

Ratele de supravieţuire sunt deosebit de mici pentru acest tip de cancer – aproximativ 22% nu supravieţuiesc mai mult de 30 de zile după diagnosticare în Anglia, în comparaţie cu 21% în Ţara Galilor.

În prezent, cercetătorii de la Imperial College din Londra speră să schimbe situaţia cauzată de această boală prin intermediul unui nou test respirator.

Acesta va fi testat pe un număr de 6.000 de pacienţi cu un diagnostic necunoscut în 40 de clinici din Anglia, Ţara Galilor şi Scoţia.

Dacă se va dovedi eficient, se speră că noul test va putea fi implementat în cabinetele medicilor de familie într-un interval de cinci ani, ceea ce înseamnă că pacienţii ar putea fi diagnosticaţi mai devreme, când tratamentul ar putea fi mai eficient.

Studiul de mare amploare urmează unui studiu mai restrâns, realizat pe un eşantion de 700 de pacienţi, timp de doi ani, care a furnizat rezultate „promiţătoare”.

Testul este utilizat pentru a detecta o combinaţie de „compuşi organici volatili” prezenţi în respiraţie.

Câteva mii de astfel de compuşi călătoresc prin fluxul sangvin şi sunt filtraţi atunci când sângele ajunge în plămâni, fiind apoi eliminaţi prin respiraţie, a explicat asociaţia de caritate Pancreatic Cancer UK.

Asociaţia a explicat că aceste modificări ale compuşilor organici volatili sunt evidente chiar şi atunci când cancerul se află în stadii incipiente.

Izolarea combinaţiei unice a acestor compuşi poate să indice dacă o persoană are sau nu are cancer pancreatic, iar rezultatele testului devin disponibile pentru medicii de familie într-un interval de doar trei zile.

În prezent, pacienţii cu suspiciune de cancer pancreatic sunt trimişi să facă scanări medicale sau trimişi la spitale pentru investigaţii suplimentare.

Diana Jupp, directoare executivă a asociaţiei Pancreatic Cancer UK, care a donat 1,1 milioane de lire sterline pentru a finanţa studiul clinic, a declarat: „Testul respirator are potenţialul de a revoluţiona detectarea timpurie a cancerului pancreatic”.

„El reprezintă, fără dubiu, cel mai important pas făcut în ultimii 50 de ani către o descoperire care ar putea salva vieţi. Deşi este încă nevoie de mai mulţi ani de dezvoltare înainte să punem această nouă tehnologie interesantă la dispoziţia medicilor de familie din întreaga ţară, mii de pacienţi cu un diagnostic necunoscut vor contribui de acum la perfecţionarea testului în condiţii reale”, a adăugat ea.

„Acesta este primul test respirator pentru cancerul pancreatic care a ajuns vreodată la etapa de studiu clinic naţional de această amploare. Acest lucru în sine reprezintă deja un moment de speranţă reală şi tangibilă. Timp de decenii, cel mai mortal tip de cancer a fost considerat o provocare prea mare pentru a putea fi rezolvată, dar noi suntem hotărâţi să continuăm să împingem limitele a ceea ce se crede că este posibil”, a mai spus Diana Jupp.

Profesorul George Hanna, directorul Departamentului de Chirurgie şi Oncologie din cadrul Imperial College din Londra, care conduce proiectul, a declarat: „Dacă rezultatele noastre din faza iniţială a studiului privind testul respirator pot fi validate într-o populaţie de pacienţi cu diagnostic necunoscut, atunci ele au un potenţial enorm de a influenţa practica clinică şi căile de tratament pentru cancerul pancreatic”.

„Finanţarea anunţată astăzi (marţi – n.red.) înseamnă că putem trece rapid la etapa studiului de validare pe pacienţi, ceea ce reprezintă un pas următor foarte interesant pentru noi. Aşteptăm cu nerăbdare să vedem cum se comportă testul în acest grup de pacienţi cu suspiciune de cancer”, a adăugat coordonatorul studiului.