Primarul din comuna ieșeană Grozeşti, acuzat că ar fi agresat doi minori, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce în cursul zilei de duminică ar fi agresat fizic doi minori, transmite Agerpres.

„La data de 29 octombrie, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, astfel că procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de acesta, pentru 60 de zile”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi.

Primarul, în vârstă de 51 de ani, a fost reţinut în cursul zilei de marţi, pentru 24 de ore.

Din investigaţiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, la data de 26 octombrie, acesta ar fi agresat fizic doi minori, de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozeşti, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea primăriei, potrivit IPJ Iaşi.