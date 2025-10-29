România are aproape 60 de milioane de euro de plătit către Agenția Spațială Europeană – ESA, inclusiv datorii de aproape 30 de milioane pe 2024 și pierde iar dreptul de vot în cadrul instituției

România are contribuțiile obligatorii plătite la zi către Agenția Spațială Europeană (ESA), dar pentru contribuția la programele opționale ale acesteia pe anul 2025 nu s-a făcut nicio plată, iar pentru anul 2024, în cazul acelorași programe opționale, s-a acumulat o sumă restantă substanțială, după cum a declarat pentru Edupedu.ro Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare. Acesta a confirmat că România a pierdut iar dreptul de vot în cadrul ESA. Suma totală ce trebuie acoperită se apropie de 60 de milioane de euro, dar decizia privind plățile este la Guvern, în condițiile nevoii de disponibilități bugetare, a arătat el pentru Edupedu.ro.

„Până nu plătim și ESA opționale, nu avem drept de vot”, a declarat Andrei Alexandru pentru Edupedu.ro.

Situația a fost semnalată de cosmonautul român Dumitru Prunariu, membru în Consiliul de Administrație al Agenției Spațiale Române, care a spus, citat marți de Europa Liberă că această instituție „a ajuns din nou, a doua oară în istoria ei, să nu-și plătească contribuția și să nu mai avem drept de vot sau de a accesa anumite programe europene”.

Anterior, la mijlocul acestei luni, un senator PSD, Mircea Cristian Nicula, declarase în Parlament, citat de Agerpres, că a fost suspendat dreptul la vot al României în Consiliul Agenției Spațiale Europene (ESA) pentru acumularea unor datorii de peste 53 de milioane de euro. „Suspendarea dreptului la vot are consecințe negative pentru România, pentru că, altfel, nu vom mai avea posibilitatea de a ne exprima opțiunile cu privire la programele ESA propuse pentru finanțare în perioada 2026-2028, nu vom putea subscrie fonduri în cadrul acestora, nu vom avea acces la linii de finanțare în domeniul spațial. Pentru recuperarea dreptului la vot este necesară plata unei sume până în noiembrie 2025 de 15 milioane de euro”, spunea atunci Nicula.

În cadrul ESA, fiecare stat membru deține un vot și este reprezentat de către o delegație la consiliile forului, dar dreptul de vot poate fi exercitat doar pe teme ce se referă exclusiv la programele în care acel stat participă, potrivit regulilor de funcționare a Agenției.