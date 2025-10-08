Un laureat al Nobelului pentru fizică pe 2025 critică dur administrația Trump pentru tăierea fondurilor alocate cercetării / Domeniul va fi paralizat, spune el

John Clarke, proaspăt laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, a criticat dur reducerile fondurilor alocate cercetării în Statele Unite, dispuse de administraţia Trump, calificând această măsură drept „o problemă extrem de gravă”, transmit miercuri agenţiile DPA şi AFP, preluate de Agerpres.

„Acest lucru va paraliza o mare parte din cercetarea ştiinţifică din Statele Unite”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă omul de ştiinţă britanico-american în vârstă de 83 de ani.

„Va fi dezastruos dacă această situaţie va continua. Presupunând că actuala administraţie va ajunge în cele din urmă la final, ar putea dura un deceniu pentru a reveni la situaţia în care ne aflam, să zicem, acum o jumătate de an”, a spus Clarke, adăugând că este vorba de o „problemă enormă”, „total de neînţeles pentru orice om de ştiinţă”.

John Clarke a primit marţi Premiul Nobel pentru Fizică din acest an de la Academia Regală Suedeză de Ştiinţe din Stockholm, Suedia, alături de colegii săi Michel Devoret şi John Martinis, pentru cercetările lor revoluţionare în domeniul mecanicii cuantice.

În ultimele luni, administraţia americană a implementat reduceri bugetare şi de personal în cadrul multor universităţi şi instituţii de cercetare.

Cercetătoarea americană Mary E. Brunkow, co-laureată a Premiului Nobel pentru Medicină din 2025, acordat luni, a insistat, de asemenea, marţi, asupra importanţei finanţării publice pentru activitatea ştiinţifică.

Mai mulţi responsabili din cadrul organismelor care acordă Premiul Nobel au estimat pentru AFP că, din cauza unor astfel de măsuri care afectează ştiinţa luate de Donald Trump, SUA riscă să-şi piardă poziţia de lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume.