Directoarea ANM: În Constanța s-au înregistrat deja 99 l/mp și va mai ploua în orele următoare, până la 120-140 l/mp / Media precipitațiilor în luna octombrie este 40-50 l/mp
Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat, într-o intervenție telefonică la Digi24, că până miercuri dimineață cele mai înseamnate cantități de precipitații s-au înregistrat în Constanța, de 99 l/mp și că va mai ploua în orele următoare, astfel că se va ajunge până la 120-140 l/mp.
În Giurgiu s-au înregistrat deja 80 l/mp, iar în București – 40-50 l/mp
Media precipitațiilor pentru toată luna octombrie este 40-50 l/mp, a precizat Mateescu.
Ea a menționat că vor mai fi cantități importante de precipitații în orele următoare.
Și vântul bate cu 50-70 km/h.
Vezi aici în timp real toate informațiile despre situația din zonele afectate de codul roșu.
