Sorana Cîrstea, capăt de drum la Wuhan: Eliminată în turul doi, după ce a fost aproape de o revenire spectaculoasă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sorana Cîrstea a părăsit turneul WTA 1000 de la Wuhan în turul al doilea, jucătoarea noastră fiind învinsă de Shuai Zhang, ocupanta locului 142 în ierarhia mondială din tenisul de câmp feminin. Condusă cu 5-0 în decisiv, Cîrstea a fost la un pas de o revenire senzațională: a cedat în cele din urmă cu 6-4.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aflată în prezent pe locul 58 în lume, Sorana (35 de ani) a cedat primul set cu 6-4. A revenit însă în al doilea, manșă câștigată cu 6-3.

Din păcate, în decisiv Cîrstea nu a mai putut ține ritmul cu adversara, iar chinezoaica s-a distanțat la 5-0.

Mai întâi, Sorana a evitat un „bagel” (n.r. să piardă setul cu 6-0), iar mai apoi a pus în scenă o revenire spectaculoasă: de la 5-0 pentru adversară s-a apropiat până la 5-4 și cu serviciul de partea sa.

Din păcate, revenirea nu a fost dusă până la capăt, iar Cîrstea a cedat cu 6-4, la capătul unui meci care a durat două ore și 11 minute.

Pentru participarea de la Wuhan, Sorana va fi recompensată cu un cec în valoare de $23.450 și 65 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

România mai are o reprezentantă calificată în turul al doilea: Jaqueline Cristian.

Turneul de la Wuhan are loc în perioada 6-12 octombrie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.654.963.

Primele trei favorite sunt: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff. Campioana ultimelor trei ediții este lidera WTA, Sabalenka.