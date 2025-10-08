Femeile prezintă un risc genetic mai ridicat de depresie, potrivit unui nou studiu

Femeile sunt genetic mai expuse riscului de a dezvolta tulburări depresive decât bărbaţii, arată o cercetare realizată de oameni de ştiinţă australieni. Studiul, publicat miercuri în revista Nature Communications, ar putea schimba modul în care este tratată această afecţiune, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În cadrul acestui studiu – evaluat de experţi şi prezentat drept unul dintre cele mai ample efectuate vreodată în acest domeniu – oamenii de ştiinţă au analizat ADN-ul a circa 200.000 de persoane care suferă de depresie pentru a identifica „markeri” genetici comuni.

Femeile au prezentat aproape de două ori mai mulţi markeri genetici asociaţi depresiei decât bărbaţii, potrivit proiectului derulat de Institutul de cercetare medicală Berghofer din Australia.

„Identificarea factorilor genetici comuni şi specifici la bărbaţi şi femei ne permite să înţelegem mai bine cauzele depresiei şi deschide calea către tratamente mai personalizate”, a explicat cercetătoarea Jodi Thomas într-un comunicat.

Cercetătorii au identificat circa 13.000 de markeri genetici asociaţi depresiei la femei, comparativ cu 7.000 la bărbaţi.

Unele dintre aceste diferenţe genetice ar putea, de asemenea, influenţa metabolismul sau producţia de hormoni.

„Am descoperit anumite diferenţe genetice care ne-ar putea ajuta să explicăm de ce femeile care suferă de depresie prezintă mai frecvent simptome metabolice, cum ar fi variaţiile de greutate sau schimbări în nivelul de energie”, a declarat Jodi Thomas.

Depresia este una dintre cele mai răspândite tulburări mentale, afectând peste 300 de milioane de persoane la nivel global, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

„Până în prezent, nu existau suficiente studii fiabile care să explice de ce depresia afectează în mod diferit femeile şi bărbaţii, inclusiv din perspectiva rolului posibil al geneticii”, a afirmat cercetătoarea Brittany Mitchell.

„Tot mai multe cercetări arată că multe dintre medicamentele dezvoltate în prezent – precum şi cercetările realizate până acum – se concentrează în principal asupra bărbaţilor”, a adăugat ea.