40 de case din Broşteni distruse de inundaţiile din vară au fost reconstruite

Aproximativ 40 de case din oraşul Broşteni, care au fost distruse în totalitate de inundaţiile din 27 iulie, au fost refăcute, a declarat miercuri pentru AGERPRES primarul localităţii, Alexandru Hurjui.

Potrivit acestuia, refacerea locuinţelor a fost posibilă cu sprijinul unor organizaţii neguvernamentale, a cultelor religioase, a unor instituţii publice şi a unor persoane fizice.

„Au fost case care au fost distruse complet în timpul inundaţiilor sau ulterior, din cauza pagubelor suferite, în care nu s-a mai putut locui. Au fost refăcute cu susţinerea persoanelor fizice, cultelor religioase, a asociaţiilor, fundaţiilor şi a unor instituţii de stat. Direcţia Silvică a refăcut o casă, dar au fost şi primării care ne-au ajutat. Toţi cei care ne-au ajutat sunt pe primul loc. Nu sunt într-o anumită ordine. Au fost şi cetăţeni persoane fizice”, a afirmat primarul din Broşteni.

Potrivit acestuia, toate casele au fost refăcute pe vechile amplasamente.

„Dacă nu au fost construite pe locaţiile vechi, au fost construite doi- trei metri mai la stânga sau mai la dreapta, mai în deal sau mai în vale. În altă parte nu ai unde (…) Suntem într-o zonă de munte, unde oamenii sunt harnici şi luptători, sunt învăţaţi din copilărie cu viaţa grea şi aspră şi lucrează pentru a-şi reface gospodăriile”, a subliniat primarul, care şi-a exprimat încrederea că Broşteniul va redeveni ceea ce a fost înainte de inundaţiile din vară.

În urma viiturii puternice din 27 iulie, au fost afectate 650 de gospodării, 250 de locuinţe fiind distruse total sau parţial. De asemenea, peste 1.000 de anexe gospodăreşti au fost distruse total sau parţial.