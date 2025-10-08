Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a formației:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri.”

Marius Keseri, născut pe 7 martie 1965, a fost toboșarul trupei Direcția 5, una dintre cele mai iubite formații pop-rock din România. Cunoscut de colegi și prieteni sub porecla „Tete”, el a făcut parte din trupă timp de trei decenii, contribuind la succesul unor piese devenite emblematice precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

Înainte de a se alătura formației conduse de Marian Ionescu, Marius Keseri colaborase cu mai multe grupuri importante din muzica românească, printre care Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet, dar și Hardton, o trupă rock din Târgoviște. Prin stilul său precis, dar plin de sensibilitate, a reușit să se facă remarcat, fiind considerat unul dintre cei mai apreciați toboșari ai generației sale, potrivit Digi FM.