BREAKING Toate școlile și grădinițele din București vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de furtună – a anunțat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu

Toate școlile și grădinițele din București vor fi închise miercuri, 8 octombrie 2025, pe fondul avertizărilor de vreme extremă – cod roșu de ploi torențiale și intensificări puternice ale vântului, a anunțat în urmă cu puțin timp primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
„Școlile municipiului București vor fi închise pe perioada codului roșu, începând de mâine”, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, într-o intervenție la Antena 3.
Conform prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie, municipiul București și județul Ilfov se vor afla sub cod roșu între marți seara, ora 21:00, și miercuri, ora 15:00, pentru ploi torențiale și abundente, cu acumulări de 40-50 l/mp în noaptea de marți spre miercuri și alte 30-40 l/mp în cursul zilei de miercuri. Vântul va avea intensificări de până la 65 km/h.
