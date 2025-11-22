Home » Travel » Cele mai bune experiențe disponibile pentru rezervare pe care le poți oferi cuiva care călătorește în Japonia

Cele mai bune experiențe disponibile pentru rezervare pe care le poți oferi cuiva care călătorește în Japonia

22 nov. 2025
353
Cele mai bune experiențe disponibile pentru rezervare pe care le poți oferi cuiva care călătorește în Japonia
Sursa foto: Unsplash / Tianshu Liu
Ascultă articolul

În timp ce Japonia se pregătește pentru un nou an record în turism în 2026, de la bilete la spectaculosul teamLab până la o masă la cel mai dorit restaurant de pizza omakase din Tokyo, există câteva experiențe care merită rezervate din timp și care fac cadouri memorabile, relatează Forbes.

Japonia nu este o destinație pentru călători spontani. Aici, planificarea este la fel de importantă ca experiența în sine. În 2025, numărul turiștilor a atins cote istorice, iar potrivit JNTO, cererea pentru activități imersive este în continuă creștere. Cei care își asigură din timp locurile la atracțiile populare sau la experiențe rare vor fi recunoscători când vor vedea cozile interminabile.

Dacă te pregătești pentru o călătorie în Japonia sau cauți un cadou cu adevărat special pentru cineva drag, iată câteva dintre cele mai dezirabile experiențe care pot fi rezervate în avans.

Kintsugi în Kyoto: arta imperfecțiunii, în atelierul unui maestru

Una dintre cele mai poetice tradiții japoneze, kintsugi, arta reparării ceramicii cu lac aurit își are originile în secolul al XV-lea și celebrează ideea că fisurile, la fel ca imperfecțiunile vieții, merită îmbrățișate, nu ascunse. În Kyoto, atelierul TOKINOHA, condus de maestrul meșter Daisuke Shimizu, oferă o experiență profund personală pentru cei pasionați de artă și tradiție.

Oaspeții hotelului THE MITSUI KYOTO beneficiază chiar de un tur exclusiv: vizită privată în atelier, consultanță pentru o piesă realizată la comandă și posibilitatea de a-și crea propriul obiect reparat prin kintsugi. Pachetul de trei ore, pentru patru persoane, pornește de la 1.630 de dolari și include câte o piesă restaurată pentru fiecare participant.

Articolul continuă mai jos

teamLab Planets Tokyo: arta care te înghite complet

teamLab Planets rămâne una dintre cele mai vizitate atracții din Tokyo, iar extinderea recentă o transformă într-un univers și mai captivant. Noile secțiuni includ Athletic Forest, o pădure multidimensională pentru explorare, o zonă dedicată „capturării” animalelor dispărute prin realitate interactivă, dar și spații de co-creație pentru copii.

Biletele încep de la 25 de dolari pentru adulți, 10 dolari pentru copii între 4 și 12 ani, iar cei mici sub 3 ani intră gratuit. Rezervarea în avans este absolut necesară.

Karate în Okinawa: un ritual al corpului și culturii

Considerată locul de naștere al karate-ului, Okinawa oferă una dintre cele mai speciale experiențe: un curs privat cu maestrul Ippei Yagi, disponibil prin Halekulani Okinawa. Pachetul „Discover The Island’s Soul” include prânz, cină, un tratament spa signature și un set complet de echipament de karate personalizat cu numele oaspetelui.

Mișcările sunt ușor de învățat, însă conexiunea cu cultura Ryukyu este profundă și durabilă. Prețul: 890 de dolari de persoană.

Tokyo după lăsarea serii: baruri, viniluri și cartiere ascunse

Cultura snack bar-urilor japoneze rămâne una dintre cele mai fascinante lumi ascunse ale marilor orașe. Oaspeții Andaz Tokyo pot rezerva turul „The Nostalgic Soul of Tokyo Today”, un traseu ghidat care explorează Tokyo-ul vintage: baruri cu discuri de city pop, mici restaurante Obanzai unde se gătește ca acasă, și o sesiune de karaoke într-un local frecventat de localnici.

Este o incursiune în atmosfera unui Tokyo pe care turiștii obișnuiți rar îl descoperă. Prețul: 783,64 dolari pe cameră, taxe neincluse.

Pentru aventurieri: 12 zile în Alpii Japonezi și Shikoku

EF Adventure propune un circuit de 12 zile pentru pasionații de natură și mișcare, departe de traseele turistice obișnuite. Turiștii vor parcurge valea alpină Kamikochi, vor face rafting în defileul Oboke, vor pedala faimosul Shimanami Kaido, vor încerca băile termale din Dōgo Onsen și vor experimenta gastronomia tradițională kaiseki.

Pachetul pornește de la 6.299 de dolari și include cazare, majoritatea meselor, ghizi și activități culturale.

