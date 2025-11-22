Ascultă articolul

Administrația Trump a comunicat oficialilor ucraineni și europeni că nu există prea mult spațiu de negociere în ceea ce privește planul său de a pune capăt războiului cu Rusia, în contextul în care SUA exercită presiuni asupra lui Volodimir Zelenski pentru a semna până joi un acord elaborat cu ajutorul Moscovei, notează Financial Times.

Secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, le-a spus ambasadorilor europeni și oficialilor occidentali, în cadrul unei întâlniri tensionate care a avut loc vineri seara la Kiev, că este „optimist că acum este momentul pentru pace”, dar a avertizat că Washingtonul nu va da dovadă de prea multă flexibilitate.

„Nu negociem detalii”, a spus el, potrivit unui înalt oficial european prezent la întâlnirea de la reședința din Kiev a însărcinatei cu afaceri a SUA, Julie Davis. Un înalt oficial european a descris tonul întâlnirii ca fiind „grețos”.

Vestea despre discuțiile de la Kiev, împreună cu comentariile președintelui Donald Trump de vineri, potrivit cărora Ucraina „va trebui să accepte” acordul Washingtonului, au stârnit discuții târzii în noapte între liderii europeni reuniți la summitul G20 de la Johannesburg cu privire la modul în care ar trebui să intervină.

„Este timpul ca susținătorii lui Trump să înceapă să strige”, a declarat un oficial informat cu privire la discuții.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat sâmbătă că „prietenii și partenerii Ucrainei se vor întâlni în marja summitului G20 pentru a discuta despre modul în care putem asigura un armistițiu complet și crea spațiul necesar pentru negocieri de pace semnificative”.

„Vom discuta propunerea actuală și, în sprijinul eforturilor președintelui Trump pentru pace, vom analiza modul în care putem consolida acest plan pentru următoarea fază a negocierilor”, a adăugat Starmer.

Reuniunea de vineri, care a avut loc în somptuosul conac din cartierul istoric Podil din Kiev, a avut loc la o zi după ce a fost făcut public planul în 28 de puncte al SUA. Potrivit oficialilor europeni prezenți, discuția a deviat rapid de la subiect.

Ivo Daalder, fost ambasador SUA la NATO în timpul președintelui Barack Obama, a declarat că planul Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina nu doar că favorizează Rusia, agresorul și pedepsește victima. El arată și cât de puțin mai consideră Washingtonul că Europa este esențială pentru propria sa securitate. Detalii, aici

Șeful Consiliul de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat sâmbătă, pe Facebook, că urmează cât de curând consultări între SUA și Ucraina, despre un „viitor acord de pace”, în Elveția. Detalii, aici