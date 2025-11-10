Thailanda suspendă acordul de pace încheiat cu Cambodgia sub egida lui Trump, în urma exploziei unei mine antipersonal la frontieră, soldată cu rănirea a doi militari thailandezi

Thailanda anunţă luni că suspendă Acordul de pace cu Cambodgia în urma exploziei unei mine antipersonal în apropierea frontierei, soldată cu rănirea a doi militari thailandezi, anunţă un purtător de cuvânt al Guvernului thailandez, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Acordul viza să pună capăt unor ostilităţi între cele două ţări, care s-au înfruntat la frontieră timp de cinci zile, în iulie, în confruntări armate cu trupe la sol, artilerie şi aviaţie.

Acest confrunătri armate s-au soldat cu 43 de morţi şi au condus la evacuarea a peste 300.000 de civili.

”Respectarea Declaraţiei Comune pe care am făcut-o timp de aproape o săptămână va lua sfârşit” şi priveşte totdată eliberarea a 18 militari cambodgieni, anunţă un purtător de cuvânt al Guvernului, Siripong Angkasakulkiat.

Explozia unei mine antipersonal în provincia Sissaket a rănit grav un militar thailandez la un picior, iar celălalt prezenta dureri toracice, a anunţat într-un comunicat armata thailandeză.

”Noi credeam că ameninţarea la adresa securităţii s-a atenuat, dar, în realitate, nu a scăzut”, a declarat, într-o conferinţă de presă premierul thailandez Anutin Charnvirakul.

Ministerul cambodgian al Apărării a dat asigurări luni, într-un comunicat, cu privire la un ”angajament de neclintit” al păcii.

Autorităţile de la Phnom Penh nu au comentat însă cu privire la explozia minei antipersonal.