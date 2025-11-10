Bărbat de 61 de ani, reţinut după ce a urmărit o femeie pe o stradă din Medgidia şi a agresat-o sexual

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un bărbat de 61 de ani a fost reţinut de poliţişti după ce a urmărit o femeie, pe o stradă din Medgidia, şi ar fi agresat-o sexual, a informat luni Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform sursei citate, lucrători ai Poliţiei Municipiului Medgidia – Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor, au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat de 61 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală.

„La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 17:50, bărbatul ar fi urmărit şi oprit o femeie pe strada Panairului, pe care ar fi atins-o în zone intime. Ulterior, pentru a-şi asigura scăparea, ar fi agresat-o fizic şi ar fi părăsit locu l faptei”, se spune în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

În urma cercetărilor efectuate, bărbatul a fost identificat de poliţişti şi condus la sediul Poliţiei.

„În urma administrării probatoriului, acesta fost reţinut, pentru 24 de ore, ulterior condus şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa”, reiese din comunicat

Suspectul va fi prezentat, în ziua în curs, procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, cu propunere legală.