Profesor de la o şcoală gimnazială din Dâmbovița, reţinut după ce ar fi agresat sexual o elevă de 13 ani, în timpul orelor

Un bărbat de 59 de ani, cadru didactic la o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa, a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual, în timpul unei ore de curs, o elevă de 13 ani, transmite News.ro.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a anunţat, vineri, că, în urma investigaţiilor făcute de poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 4 Poliţie Rurală Dragomireşti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, un bărbat de 59 de ani, suspect de agresiune sexuală asupra unui minor, a fost reţinut pentru 24 de ore.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, la data de 23 septembrie a.c., bărbatul, în calitate de cadru didactic dintr-o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, în timpul unei ore de curs, ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână şi ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinţei sale”, a arătat Poliţia.

Vineri, bărbatul va fi prezentat magistraţilor, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.