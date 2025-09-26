G4Media.ro
Profesor de la o şcoală gimnazială din Dâmbovița, reţinut după ce ar…

scoala elevi scolari an scolar septembrie 2025
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Profesor de la o şcoală gimnazială din Dâmbovița, reţinut după ce ar fi agresat sexual o elevă de 13 ani, în timpul orelor

26 Sep

Un bărbat de 59 de ani, cadru didactic la o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa, a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual, în timpul unei ore de curs, o elevă de 13 ani, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media



Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a anunţat, vineri, că, în urma investigaţiilor făcute de poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 4 Poliţie Rurală Dragomireşti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, un bărbat de 59 de ani, suspect de agresiune sexuală asupra unui minor, a fost reţinut pentru 24 de ore.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, la data de 23 septembrie a.c., bărbatul, în calitate de cadru didactic dintr-o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, în timpul unei ore de curs, ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână şi ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinţei sale”, a arătat Poliţia.

Vineri, bărbatul va fi prezentat magistraţilor, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

