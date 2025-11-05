Preşedinta Mexicului a fost agresată sexual în plină stradă în timpul unei vizite publice
Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat marţi un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.
Faptele s-au petrecut în timp ce Claudia Sheinbaum se îndrepta către un eveniment la Ministerul Educaţiei Publice şi saluta trecătorii în faţa Palatului Naţional din Mexico.
Într-un videoclip publicat pe reţelele sociale şi care a devenit rapid viral, se vede un bărbat care se apropie de preşedintă şi încercă să o sărute pe gât, apoi să o apuce de talie şi de piept.
În timpul acestor câteva secunde, o femeie a observat situaţia. Personalul de securitate a intervenit pentru a-i despărţi, în timp ce agre sorul persista.
Preşedinta Mexicului i-a dat la o parte mâinile bărbatului înainte de a declara: „Vom face fotografia, nu vă faceţi griji”.
În ciuda prezenţei agenţilor de securitate, bărbatul a încercat să se apropie din nou de ea înainte de a fi imobilizat de pers onalul de securitate.
Incidentul a stârnit indignarea publicului şi a politicienilor, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranţa preşedintei şi la gravitatea faptei.
