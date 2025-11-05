G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedinta Mexicului a fost agresată sexual în plină stradă în timpul unei…

Claudia Sheinbaum
captura video

Preşedinta Mexicului a fost agresată sexual în plină stradă în timpul unei vizite publice

Articole5 Noi • 1.960 vizualizări 0 comentarii

Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat marţi un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Faptele s-au petrecut în timp ce Claudia Sheinbaum se îndrepta către un eveniment la Ministerul Educaţiei Publice şi saluta trecătorii în faţa Palatului Naţional din Mexico.

Într-un videoclip publicat pe reţelele sociale şi care a devenit rapid viral, se vede un bărbat care se apropie de preşedintă şi încercă să o sărute pe gât, apoi să o apuce de talie şi de piept.
În timpul acestor câteva secunde, o femeie a observat situaţia. Personalul de securitate a intervenit pentru a-i despărţi, în timp ce agre sorul persista.

Preşedinta Mexicului i-a dat la o parte mâinile bărbatului înainte de a declara: „Vom face fotografia, nu vă faceţi griji”.

În ciuda prezenţei agenţilor de securitate, bărbatul a încercat să se apropie din nou de ea înainte de a fi imobilizat de pers onalul de securitate.

Incidentul a stârnit indignarea publicului şi a politicienilor, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranţa preşedintei şi la gravitatea faptei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Peru a rupt relaţiile sale diplomatice cu Mexicul după ce i-a acordat azil unei foste şefe de guvern, implicată în lovitura de stat eșuată din decembrie 2022

Articole4 Noi • 309 vizualizări
0 comentarii

Cel puţin 23 de morţi în urma unei explozii într-un supermarket din Mexic

Articole2 Noi • 279 vizualizări
0 comentarii

Profesor universitar ieșean, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentete / Este cercetat de Comisia de Etică

Articole, Iași28 Oct • 1.404 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.