G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Turcia cere să fie inclusă în programul de apărare al Uniunii Europene

turcia, ankara, steag, flag, drapel, istanbul, alegeri
Sursa foto: Unsplash

Turcia cere să fie inclusă în programul de apărare al Uniunii Europene

Articole5 Noi • 452 vizualizări 0 comentarii

Ministrul turc de externe Hakan Fidan, aflat în vizită la Helsinki, a reafirmat miercuri dorinţa ţării sale de a adera la un mecanism european de finanţare a apărării, subliniind rolul crucial al Turciei pentru securitatea UE, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În timpul unei întâlniri cu omologul său finlandez, Hakan Fidan a reiterat dorinţa Turciei de a participa la programul european al fondurilor comune de armament (SAFE), dotat cu 150 de miliarde de euro şi conceput pentru a facilita achiziţiile comune de arme de către statele membre ale UE.

„Turcia este un membru NATO care aduce o contribuţie vitală la securitatea europeană. În acest context, este de mare importanţă ca Turcia să fie inclusă în iniţiativele de apărare şi securitate ale Uniunii Europene, inclusiv me canismul SAFE”, a declarat el într-o conferinţă de presă.

Includerea Turciei în acest program necesită aprobarea tuturor celor 27 de state membre ale UE – un pas pe care Grecia a ameninţat să-l blocheze dacă Ankara continuă să-i conteste suveranitatea în Marea Egee.

„Finlanda susţine posibilitatea ca Turcia să participe ca partener deplin la cooperarea în industria de apărare, de care avem nevoie disperată în acest moment”, a subliniat ministrul finlandez de externe Elina Valtonen.

Ankara speră să obţină sprijinul Germaniei pentru a accesa acest program european, î n ciuda opoziţiei Greciei, potrivit unei surse din cadrul Ministerului Apărării din Turcia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ce este, de fapt, „mierea nebună”/ Se găsește doar în două locuri din lume și poate fi toxică: „Ne poate afecta”

Articole4 Noi
0 comentarii

Ucraina cere Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancţiunilor adoptate de Bruxelles

Articole31 Oct • 120 vizualizări
0 comentarii

Închisoare pe viaţă pentru 11 persoane responsabile de incendiul devastator din Turcia soldat cu 78 de morţi, printre care 30 de copii

Articole31 Oct • 833 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.