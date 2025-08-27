Turcia va construi o reţea de buncăre pentru a proteja populaţia în cazul unor potenţiale crize

Turcia va construi o reţea de buncăre în toată ţara ca măsură de precauţie împotriva tensiunilor din Orientul Mijlociu şi a potenţialelor scenarii de criză, cu scopul de a proteja populaţia în caz de război sau dezastre, a relatat miercuri presa locală, informează EFE, preluată de Agerpres.

Decizia a fost luată în cadrul unei şedinţe de cabinet prezidate de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, după ce o analiză a infrastructurii existente a constatat că adăposturile actuale sunt insuficiente şi învechite, potrivit postului de televiziune NTV.

Lucrările vor fi efectuate de Autoritatea de Dezvoltare a Locuinţelor (TOKI), o autoritate de stat, şi vor fi desfăşurate în toate cele 81 de provincii ale ţării, dar în acest moment sunt disponibile puţine detalii.

Planul, coordonat de Ministerul Planificării Urbane, a fost inspirat şi de exemple internaţionale, în ţări precum Israelul, Japonia şi Elveţia, iar primele lucrări au început deja în unele oraşe, în special în capitala Ankara.

Conform informaţiilor publicate de NTV, noile adăposturi vor fi proiectate ca structuri rezistente cu acces facil în situaţii de urgenţă.

Turcia are încă din 1987 reglementări care impun construirea de adăposturi în clădirile de mari dimensiuni, deşi în practică multe dintre aceste spaţii sunt folosite ca locuri de parcare sau de depozitare.

Turcia este situată într-una dintre cele mai active regiuni seismice din lume, iar cutremurul din februarie 2023 care a lovit sudul ţării a provocat aproximativ 50.000 de morţi.