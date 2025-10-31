G4Media.ro
Ucraina cere Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancţiunilor adoptate de Bruxelles

Kievul i-a solicitat vineri Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancţiunilor adoptate de Bruxelles de la începerea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

‘Dacă produsele nu sunt vizate de sancţiuni (europene), vom ridica chestiunea impunerii de taxe vamale’, a declarat şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiga.

Potrivit lui Sîbiga, o astfel de măsură ar putea i-ar permite Uniunii Europene ocolirea Ungariei şi a Slovaciei care ar ameninţa cu blocarea extinderii sancţiunilor contra Moscovei.

‘Vom lucra cu partenerii noştri europeni’, a indicat Andrii Sîbiga în timpul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Volodimir Zelenski.

Uniunea Europeană a crescut deja taxele vamale asupra anumitor mărfuri ruse, în special produse agricole şi îngrăşăminte, în cadrul pachetelor de sancţiuni contra Moscovei adoptate de la începerea invaziei ruse în Ucraina.

Aceste sancţiuni au însă nevoie de aprobarea tuturor statelor membre UE, inclusiv a Ungariei şi Slovaciei.

În schimb, pentru impunerea de taxe vamale este nevoie doar de ‘majoritatea calificată’ a UE (cel puţin 15 din cele 27 de state membre actuale, reprezentând împreună minimum 65% din populaţia totală a blocului comunitar), a subliniat Sîbiga.

Potrivit acestuia, creşterea tarifelor vamale ale UE asupra anumitor produse ruse ar fi ‘unul dintre mijloacele de întărire a sancţiunilor’ europene evitând posibile blocaje ale statelor membre.

Mărfurile ruse sunt supuse taxelor vamale ale UE produs cu produs, ceea ce poate varia considerabil.

Importurile de produse ruse în UE s-au redus de la 62,7 miliarde de euro în primul trimestru din 2022, la 6,98 miliarde de euro în al doilea trimestru din 2025, în scădere cu 89%, potrivit statisticilor oficiale europene.

