Irlanda şi România au cea mai mică pondere a taxelor şi contribuţiilor sociale în produsul intern brut din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat

Ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB, la nivelul Uniunii Europene, se situa la 40,4% în anul 2024, în creştere de la 39,9% în 2023, însă Irlanda şi România sunt ţările-membre cu cea mai mică pondere, de 22,4% respectiv 28,8%, conform datelor publicate, vineri, de Eurostat, transmite Agerpres.

Conform acestor cifre, ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB variază semnificativ în rândul statelor-membre, în condiţiile în care cea mai mare pondere se înregistrează în Danemarca (45,8%), Franţa (45,3%) şi Belgia (45,1%). În schimb, cea mai mică pondere a acestora se înregistra, în anul 2024, în Irlanda (22,4%), România (28,8%) şi Malta (29,3%).

În 2024, comparativ cu 2023, ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB a crescut în 22 state-membre UE, inclusiv în România. Cea mai mare creştere a fost înregistrată în Malta (de la 26,7%, până la 29,3%), Letonia (de la 33% la 35,5%) şi Slovenia (de la 36,8% la 38,8%).

În cazul României, datele Eurostat arată că ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB a crescut de la 27,5%, în 2023, până la 28,8%, în 2024.

În cifre absolute, în 2024 comparativ cu 2023, veniturile din taxe au crescut în toate ţările UE, cu excepţia Finlandei. În rândul statelor-membre, cele mai mari creşteri ale veniturilor din taxe şi contribuţii sociale au fost înregistrate în Malta (creştere de 21%) şi în România (creştere cu 16%).

Când vine vorba despre structura veniturilor din taxe, datele Eurostat arată că România a strâns, anul trecut, din taxele pe venituri doar echivalentul a 6% din PIB, cel mai mic nivel din UE. De asemenea, România, alături de Estonia, Slovacia şi Suedia sunt ţările-membre UE unde taxele pe capital sunt non-existente.

