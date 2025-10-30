G4Media.ro
Trump, prima reacție după anunțul privind reducerea trupelor americane din România: „Nu…

donald trump steagul american
Sursa Foto: Facebook/ Donald Trump

Trump, prima reacție după anunțul privind reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă” / Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România

30 Oct

Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One, transmite News.ro.

Statele Unite au anunţat miercuri o reducere a prezenţei militare pe frontul estic al Europei, în primul rând în România, deşi conflictul din Ucraina continuă să facă ravagii la porţile sale, notează AFP.

România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a anunţat, miercuri dimineaţă, MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.

Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.

Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

Doi congresmani ai Partidului Republican (de guvernământ) din SUA, care conduc comisiile de Apărare din Congresul SUA, au anunțat miercuri printr-un comunicat că se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, anunțată tot miercuri de Pentagon.

Trebuie precizat că potrivit surselor diplomatice consultate de G4Media, decizia de retragere parțială a trupelor americane din România este una executivă.

Despre asta G4Media a scris aici.

Statele Unite își retrag circa 800 de militari din România, au declarat miercuri, pentru G4Media.ro, surse oficiale.

Potrivit acestora, anunțul a fost făcut luni în cadrul oficial NATO. SUA își vor retrage trupe și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

Informația a fost confirmată ulterior de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a spus că „efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate.

Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, care venea, pleca, nu o să mai stea aici.

Chiar în acest moment, nu este aici. De aproximativ o lună de zile, au plecat la exerciţii. Erau cam 1.200 -1.500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian şi diverse trupe”, a spus Moşteanu.

2 comentarii

  1. De apreciat reținerea că nu fac asta PENTRU CĂ s-au anulat alegerile in care rușii încercau să-l pună pe Potra Presedinte!
    Potra pentru care luptă azi Ministerul de Externe al Kremlinului să nu fie extrădat in România!
    Practic nu dă apă la moară oamenilor Rusiei din PSD, AUR, SOS, POT!

  2. Decizia este, așadar, ireversibilă.
    Lobby-ul făcut de dușmanii României, inclusiv cozile de topor folosite de Rusia, împotriva României, funcționează.

