Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025. Inquam Photos / George Călin
Intervenție a jandarmilor la Catedrala Națională: închiderea temporară a accesului la 5 dimineața, pe intrarea principală, a provocat tensiuni / Era nevoie pentru efectuarea curățeniei

Un incident petrecut dimineața devreme la Catedrala Națională din București a provocat o scurtă creștere a tensiunilor după ce Jandarmeria a restricționat temporar accesul la intrarea principală. Incidentul, care a avut loc în jurul orei 5:30 dimineața, a pornit de la o solicitare a Catedralei.

Potrivit unei declarații oficiale emise de Jandarmeria București, închiderea temporară a intrării principale a provocat confuzie în rândul credincioșilor care au sosit devreme.

„În jurul orei 05:30, la cererea personalului administrativ al Catedralei, s-a dispus restricționarea temporară a accesului prin ușa principală, pentru efectuarea operațiunilor de curățenie. Ca urmare, amenajarea a fost reconfigurată, iar accesul enoriașilor a fost redirecționat prin intrarea laterală”, precizează Jandarmeria.

Ofițerii Jandarmeriei prezenți la fața locului au acționat rapid, luând măsuri de control al mulțimii pentru a opri temporar fluxul de persoane și a restricționa accesul în curtea Catedralei. În același timp, jandarmii au îndrumat credincioșii să se retragă în piața centrală, încercând să calmeze situația.

În urma consultărilor cu organizatorii evenimentului, accesul la Catedrală a fost restabilit în mod controlat, în etape, la aproximativ ora 6:30 dimineața. Acest lucru a permis reconstituirea ordonată a evenimentului.

„Pe parcursul misiunii, jandarmii au acționat cu calm și profesionalism, în dialog permanent cu organizatorii și cu cetățenii prezenți, pentru a asigura un climat de siguranță și respect reciproc”, a declarat Jandarmeria în comunicat.

Autoritățile au subliniat că nu au existat răniți.

Jandarmeria București continuă să fie prezentă la Catedrala Națională, asigurând ordinea și siguranța publică. Aceștia îi îndeamnă pe cei prezenți să dea dovadă de răbdare, să se comporte civilizat și să respecte instrucțiunile ofițerilor Jandarmeriei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. „Credinciosii” nu se pot ruga in aer liber sau la ei acasa. Au nevoie de un morman de fier si beton cu o cruce pe acoperis,construit la pret de 20 de spitale.

