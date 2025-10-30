Reglementare, în sistem pilot, pentru simplificarea achitării amenzilor contravenţionale aplicate de agenţii constatatori ai Ministerului de Interne, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat de Guvern

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Executivul a aprobat, joi, un proiect de hotărâre care reglementează, în sistem pilot, mecanismele şi procedurile menite să eficientizeze şi să simplifice achitarea amenzilor contravenţionale aplicate de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Astfel, potrivit unui comunicat al Guvernului, amenzile contravenţionale vor putea fi achitate prin:

– decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanţă puse la dispoziţia plătitorilor de instituţiile de credit;

– mandat poştal, prin intermediul contului tranzitoriu, în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, prin intermediul cardurilor bancare utilizând echipamentele POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului ;

– în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităţilor administraţiei publice locale;

– prin intermediul cardurilor bancare, utilizând Sistemul Naţional Electronic de Plăţi (ghiseul.ro);

– prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile organelor fiscale locale ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Actul normativ reglementează, de asemenea, modalitatea de distribuire a sumelor respective.

„Astfel, sumele încasate în contul unic deschis la Trezoreria Operativă Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor se fac venit la bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul, iar distribuirea sumelor respective se realizează de către Trezoreria Operativă Centrală, pe baza datelor privind evidenţa persoanelor fizice existente la nivelul Ministerului Finanţelor, valabile la momentul efectuării transferului”, se arată în comunicat.

Un alt aspect reglementat prin această hotărâre a guvernului vizează fluxul de documente reprezentând titlurile de creanţă electronice care se transmit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Ministerului Finanţelor, către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi, respectiv, către Direcţia generală regională a finanţelor publice a Municipiului Bucureşti.

Totodată, a fost stabilită unitar şi semnificaţia seriei de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie, constituită din 23 de caractere organizate în 5 grupe numerice care vor indica, între altele, codul alocat instituţiei emitente şi anul tipăririi procesului-verbal.