Siegfried Mureșan, scrisoare oficială către Comisia Europeană, alături de liderii grupurilor politice pro-europene din Parlamentul European: „Solicităm modificarea propunerii privind planurile naționale în viitorul Buget multianual al UE. Vrem finanțare adecvată pentru agricultură și coeziune și rol central pentru regiuni”

Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028 – 2034, a co-semnat joi, 30 octombrie, o scrisoare adresată Comisiei Europene, prin care solicită modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul Buget multianual.

„Nu suntem de acord cu forma actuală a propunerii Comisiei Europene privind alocarea majorității fondurilor europene viitoare prin intermediul unor planuri naționale. În forma actuală, propunerea riscă să genereze o competiție între fermieri și regiuni pentru accesul la finanțare europeană, lucru cu care nu putem fi de acord. Atât agricultura, cât și politica de coeziune sunt la fel de importante. Nu doar în România, ci în toate statele membre ale Uniunii Europene.

De aceea, solicităm o finanțare dedicată pentru toată politica de coeziune (nu doar pentru regiunile cele mai defavorizate), o finanțare corectă și echitabilă pentru fermierii din toate țările membre și o bază legală separată pentru fondurile de coeziune și pentru politica agricolă comună”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan, după transmiterea scrisorii.

„Considerăm, de asemenea, că regiunile trebuie să aibă un rol central în implementarea fondurilor din planurile naționale. De aceea, solicităm ca negocierile dintre Comisia Europeană și autoritățile locale și regionale să fie obligatorii din punct de vedere legal, fiindcă primarii și aleșii locali știu cel mai bine care sunt nevoile în comunitățile pe care le conduc și unde ar trebui să fie folosite fondurile europene”.

„Noi, majoritatea pro-europeană din Parlamentul European, suntem uniți în a apăra aceste priorități în viitorul Buget multianual al Uniunii Europene”, a mai spus eurodeputatul.

Scrisoarea a fost semnată de Siegfried Mureșan, ca negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, alături de Manfred Weber, președintele Grupului PPE din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților, Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe, Terry Reintke și Bas Eickhout, co-președinții Grupului Verzilor, precum și de Carla Tavárez, negociatoarea-șefă din partea Socialiștilor, și de ceilalți co-raportori alternativi ai Parlamentului European.

Cele patru grupuri politice pro-europene dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul European.