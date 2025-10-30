Peste 1.000 de sesizări în primele 9 luni ale acestui an privind prezenţa urşilor în municipiul Brașov şi în Poiană

Jandarmii braşoveni au răspuns la peste 1.000 de sesizări privind prezenţa urşilor în primele nouă luni ale anului, peste jumătate din aceste apeluri la numărul de urgenţă 112 venind din municipiul Braşov şi staţiunea Poiana Braşov, reiese dintr-un bilanţ al activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) şi Grupării Mobile de Jandarmi Braşov, dat, joi, publicităţii, transmite Agerpres.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, jandarmii braşoveni au fost sesizaţi cu privire la prezenţa urşilor în 1.094 de situaţii, un număr de 860 de situaţii fiind gestionate de IJJ Braşov, iar 234 de cazuri în colaborare cu efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Braşov şi ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov.

Conform documentului citat, în peste 500 de cazuri animalele sălbatice nu au mai fost observate la ajungerea efectivelor de jandarmi.

În 304 de situaţii, urşii au fost alungaţi de către efectivele care au ajuns în zona indicată, iar în 12 cazuri, exemplarele au fost tranchilizate şi relocate.

În perioada amintită au fost împuşcate trei exemplare de urs.

Potrivit sursei citate, majoritate apelurilor ce au semnalat prezenţa urşilor au venit din zonele intravilane ale localităţilor, iar 30% din zone extraurbane.

Peste 60% din numărul total de apeluri au fost din municipiul Braşov şi staţiunea Poiana Braşov, a mai precizat sursa citată. AGERPRES / (AS – redactor: Diana Dumitru, editor: Marius Frăţilă)