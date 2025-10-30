VIDEO Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity și supraviețuitor al tragediei din Clubul Colectiv, a lansat o melodie cu mesaj anti-corupție alături de alți zece muzicieni supraviețuitori
Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity și supraviețuitor al tragediei din Clubul Colectiv, a lansat joi, la zece ani de la eveniment, o melodie cu puternic mesaj anti-corupție.
Ca un simbol al rezilienței în fața suferințelor provocate de corupție, Andrei Găluț, alături de 10 supraviețuitori muzicieni, a lansat The Memento Project, un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu.
Este vorba despre înregistrarea în formă acustică și reorchestrată a două dintre melodiile emblematice ale Goodbye to Gravity – The Day We Die și The Cage, prezentate sub forma unui videoclip cu filmări din studio.
Dincolo de-a fi un demers muzical, The Memento Project este o mărturie a rezilienței oamenilor, dar și a creației artistice, în fața celor mai cumplite circumstanțe pe care le poate crea corupția, potrivit comunicatului oficial.
Toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului și a pieselor vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, înființată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecțiilor nosocomiale contractate în spitalele românești.
„În numele lui Alexandru” oferă sprijin persoanelor care au suferit arsuri și familiilor acestora.
