Kremlinul anunţă că testele Poseidon şi Burevestnik nu au fost „teste nucleare”, după ce Trump a decis reluarea testelor armamentului nuclear „pe picior de egalitate”

Kremlinul îşi temperează joi anunţurile recente cu privire la testarea unei drone submarine şi unei rachete cu capacităţi nucleare, subliniind că nu a fost vorba despre ”teste nucleare” propriu-zise, după decizia preşedintelui american Donald Trump de a relansa teste de armament nuclear, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Donald Trump a ordonat joi să se testeze ”arme nucleare” americane, însă nu a precizat dacă este vorba despre testarea de armament care poate fi dotat cu ogive nucleare sau testarea unor ogive nucleare – un lucru pe care Statele Unite nu l-au mai făcut din 1992.

Donald Trump şi-a justificat anunţul evocând ”programe de testare dsfăşurate de către alte ţări”, fără să numească în mod explicit Rusia.

El a subliniat totodată că Washingtonul va testa armament ”pe picior de egalitate”.

Donald Trump a făcut aceste declaraţii după ce omologul său rus Vladimir Putin a anunţat miercuri testarea cu succes a unei drone submarine ruse cu capacitate nucleară, de tip Poseidon, după ce s-a felicitat duminică pentru testarea finală cu succes a unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară de tip Burevestnik.

NEW START

”În ceea ce priveşte testele Poseidon şi Burevestnik, noi sperăm că preşedintele Trump a fost informat corect despre ele”, a declarat joi un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

”Asta nu poate fi considerată o testare nucleară”, a subliniat el.

”Toate ţările se ocupă de dezvoltarea apărării lor”, însă aceste ultime teste ruse ”nu constituie un test nuclear”, a insistat Peskov.

În ultimele săptămâni, locatarul Casei Albe a ridicat tonul împotriva Kremlinului, în contextul în care eforturile sale de a pune capăt Războiului din Ucraina – în curs de peste trei ani şi jumătate – nu au condus la niciun rezultat concret.

Washingtonul şi Moscova rămân legate prin tratatul de dezarmare nucleară New START – care limitează fiecare parte la desfăşurarea a 1.550 de ogive nucleare strategice ofensive şi prevede un mecanism de verificare, întrerupt de doi ani.

În contextul în care acest tratat expirră în februarie, Vladimir Putin a propus, la începutul lui noiembrie, o prelungire cu un an – însă nu a meţionat şi o posibilă reluare a inspectării aresenalelor nucleare.