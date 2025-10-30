Un afgan care a înjunghiat copii în Germania a fost internat într-un spital de psihiatrie

Un afgan în vârstă de 28 de ani, care a înjunghiat un grup de copii, ucigând unul dintre ei și un adult în Aschaffenburg în ianuarie, a fost internat joi într-un spital de psihiatrie de către tribunalul din acest oraș bavarez, potrivit Le Figaro.

Din cauza tulburărilor psihice, acuzatul, identificat de justiție ca fiind Enamullah O., este considerat penal iresponsabil. „Nu există o explicație psihologică normală” pentru gestul său, a declarat judecătorul Karsten Krebs, atribuindu-l unei „faze psihotice acute de schizofrenie”. „Victimele au fost lovite la întâmplare”, a adăugat el.

Enamullah O. ar putea rămâne pe viață într-un azil psihiatric, chiar dacă internarea sa va fi supusă unor controale regulate care ar putea duce eventual la eliberarea sa în cazul îmbunătățirii sănătății sale mentale.

Nu s-a identificat niciun motiv politic sau religios pentru fapta sa, dar gestul său comis pe 22 ianuarie 2025, în plină campanie electorală, cu o lună înainte de alegerile legislative din Germania, a înăsprit dezbaterea privind imigrația și a favorizat extrema dreaptă.

Afganul ar fi trebuit să fie expulzat încă din 2023 în Bulgaria

Cu atât mai mult cu cât acesta a avut loc după o serie de acte criminale în Germania, ale căror presupuși autori erau străini sau aveau motivații islamiste. În pronunțarea verdictului, judecătorul Karsten Krebs a clarificat lucrurile: „Nu ne vom amesteca în discuțiile politice. Acest lucru nu are ce căuta într-un proces penal”.

Agresiunea comisă de acest afgan a scos în evidență și limitele regulamentului european cunoscut sub numele de Dublin, deoarece acesta ar fi trebuit expulzat încă din 2023 în Bulgaria, țara sa de intrare în Uniunea Europeană.

Într-o dimineață de ianuarie, Enamullah O. a atacat cu un cuțit un grup de copii într-un parc din Aschaffenburg, ucigând un băiețel de doi ani de origine marocană, precum și un german de 41 de ani care voia să le acorde ajutor. El a rănit, de asemenea, o fetiță de doi ani, de origine siriană, o educatoare și un alt bărbat.