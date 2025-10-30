Mii de evrei ultraortodocşi protestează în Israel contra serviciului militar obligatoriu

Mii de bărbaţi îmbrăcaţi în negru, culoarea purtată de evreii ultraortodocşi, s-au adunat joi la Ierusalim pentru a protesta contra absenţei unei legi care să le permită să evite serviciul militar obligatoriu, informează joi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Poliţia a închis una dintre principalele axe rutiere ce duce spre Ierusalim şi a mobilizat 2.000 de agenţi de securitate în oraşul sfânt.

La apelul a două partide ultraortodoxe, Iudaismul Unificat al Torei (JUT) şi Shass, manifestanţii au venit din toată ţara pentru a cere restabilirea unui aranjament care excepta de la serviciul militar studenţii şcolilor talmudice (yeshivot), înainte ca acesta să fie invalidat de Curtea Supremă.

Această exceptare a fost fragilizată de războiul din Fâşia Gaza, care a mobilizat sute de mii de israelieni, în condiţiile în care armata duce lipsă de soldaţi şi de rezervişti.

În virtutea unui aranjament ce data încă de la înfiinţarea statului Israel în 1948, evreii ultraortodocşi au beneficiat timp de decenii de o exceptare militară de facto, cu condiţia ca ei să se dedice studierii cu normă întreagă a textelor sfinte ale iudaismului în cadrul şcolilor talmudice.

În iunie 2024, Curtea Supremă a decis că o lege care să regularizeze serviciul militar obligatoriu pentru ultraortodocşi trebuie să fie votată.

Proiectul unei legi în discuţie în comisie parlamentară ar urma să oblige tinerii ultraortodocşi care nu studiază cu normă întreagă să se angajeze.

Pentru o parte din rabinii ultraortodocşi, apelul la armată reprezintă un pericol, tinerii riscând să fie îndepărtaţi de religie. Însă unii acceptă ca enoriaşi ai lor care nu studiază textele sfinte cu normă întreagă să se poată angaja.

Partidele Shass şi JUT au părăsit guvernul în aşteptarea unui proiect de lege promis în cadrul acordurilor de coaliţie la sfârşitul lui 2022, menit să confinţească exceptarea.

Dacă partidul sefard Shass (11 locuri) se retrage din coaliţie din cauza acestei legi, prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar risca să piardă majoritatea, deschizând astfel calea pentru alegeri anticipate, potrivit unor experţi.

Ultraortodocşii reprezintă 14% din populaţia evreiască a Israelului, adică aproape 1,3 milioane de locuitori. Până recent, circa 66.000 de bărbaţi cu vârste apte pentru serviciul militar beneficiau de o exceptare.

Mii de ordine de recrutare au fost trimise în ultimele luni şi mai mulţi dezertori au fost încarceraţi, ceea ce a generat îndemnurile la proteste.

Potrivit unui raport al armatei prezentat în Parlament în septembrie, numărul ultraortodocşilor care se angajează voluntar este în creştere, în pofida opoziţiei liderilor lor, însă cifrele rămân relativ slabe – doar câteva sute în ultimii doi ani.

O parte mai radicală a mişcării, care se opune total oricărei concesii în relaţia cu statul, a anunţat că nu va participa la manifestaţia de joi.