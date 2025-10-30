Trotinetele electrice au fost interzise în anumite zone din municipiul Buzău în urma numeroaselor reclamații din partea cetățenilor / Cei care încalcă interdicția riscă amenzi de până la 1.500 de lei

Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase sesizări din partea cetăţenilor şi incidente în care au fost implicaţi utilizatorii acestor vehicule, transmite News.ro.

Potrivit hotărârii, trotinetele electrice nu mai pot fi folosite în parcuri, la locurile de joacă, pe terenurile de sport, în curţile şcolilor şi în zona pietonală din centrul oraşului.

De asemenea, circulaţia trotinetelor este interzisă pe străzile Cuza Vodă şi Aleea Trandafirilor din centrul municipiului Buzău.

În cadrul şedinţei, directorul Poliţiei Locale Buzău, Adrian Teodorescu, a subliniat necesitatea acestor restricţii, menţionând că „numărul accidentelor în care sunt implicaţi buzoienii care folosesc trotinetele electrice a crescut semnificativ în ultimii ani”.

De cealaltă parte, consilierul local PNL Irinel Cîrstea a propus ca autorităţile să identifice un spaţiu special destinat tinerilor care folosesc trotinetele electrice, pentru ca aceştia să se poată deplasa în siguranţă, fără a-i deranja pe ceilalţi cetăţeni.

Proiectul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru şi o abţinere.

Amezile prevăzute în proiect sunt între 500 şi 1.500 de lei.