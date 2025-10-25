Mama unei fetiţe de 2 luni acuză neglijenţă şi lipsă de empatie la Spitalul Judeţean din Buzău / Reacţia unităţii medicale: „Acuzatii nefondate care pot afecta încrederea pacienţilor”

Un nou caz semnalat pe reţelele sociale readuce în atenţia publică problemele din sistemul medical românesc. O tânără mamă din Buzău, Paula Frunzeu, a relatat, sâmbătă, experienţa dramatică trăită la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, unde a ajuns cu fetiţa sa de doar două luni, care făcuse febră şi convulsii.

Într-o postare care a devenit virală, femeia descrie momentele de panică şi neputinţă trăite în unitatea medicală, acuzând personalul de gardă de indiferenţă şi lipsă de empatie. În replică, reprezentanţii unităţii sanitare califică acuzaţiile ca fiind nefondate şi afirmă că fetiţa a fost tratată conform protocolului, transmite News.ro.

„Am ajuns la Spitalul Judeţean Buzău cu fetiţa mea de doar 2 luni, care făcuse febră şi convulsii. Mă aşteptam ca în spital să găsesc sprijin, empatie, oameni care să ştie ce fac. Dar realitatea a fost dură şi rece”, scrie Paula Frunzeu.

Potrivit mamei, minutele de aşteptare „au părut ore”, iar medicul de gardă era „vizibil epuizat şi total absent”.

„Mi s-a spus că nu au ce să-i facă, în timp ce copilul meu avea în continuare febră şi convulsii. I s-a administrat o singură doză de medicament şi apoi a fost lăsată aşa, fără monitorizare, fără interes”, afirmă în postarea sa femeia.

Aceasta mai susţine că asistentele ar fi tratat copilul „fără grijă şi empatie”, provocându-i vânătăi în urma manevrelor, iar ea, ca mamă, nu ar fi fost lăsată să stea lângă fetiţă.

„Fetiţa mea a plâns minute întregi pe masă, iar eu, mama ei, nu aveam voie să stau lângă ea. Doar o priveam cum suferă şi nu puteam face nimic”, mai scrie Paula Frunzeu.

În postarea sa, femeia afirmă că, în lipsa unor explicaţii şi a unui plan clar de tratament, a fost nevoită să insiste pentru ca fetiţa să fie transferată la Bucureşti: „A trebuit să fac scandal ca să obţin un transfer la Bucureşti, pentru că voiau să ne ţină două zile acolo, fără soluţii. Doar o doamnă doctor mai în vârstă, cu suflet mare, a înţeles situaţia şi a sunat imediat pentru transfer. Doar datorită ei copilul meu a ajuns unde trebuia”.

Odată ajunsă cu copila în Capitală, femeia afirmă că a fost tratată cu empatie şi profesionalism.

Mama fetiţei descrie o experienţă complet diferită la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, unde spune că a găsit o echipă medicală „exemplară”.

„În momentul în care am ajuns, asistenţii au sărit în trei secunde. M-au ajutat, m-au calmat, au fost lângă noi. Am văzut profesionalism, suflet şi empatie adevărată. Doamna doctor Sima… este un înger în halat alb. O femeie genială, serioasă, blândă şi incredibil de empatică. Ea şi rezidenţii ei m-au ajutat în momente în care simţeam că o iau razna de frică”, relatează mama fetiţei de doar 2 luni.

După investigaţii amănunţite, medicii din Bucureşti au stabilit că fetiţa suferea de o infecţie urinară şi un virus în organism, iar convulsiile au fost o reacţie febrilă apărută în urma vaccinului de două luni.

„E ceva ce se poate întâmpla la copii mici şi, deşi sperie rău pe moment, de obicei nu lasă urmări. Acum e stabilă şi sub tratament”, a precizat mama, menţionând că a transmis cazul şi către Ministerul Sănătăţii, cerând verificări la SJU Buzău.

După apariţia în spaţiul public al postării Paulei Frunzeu a venit şi reacţia reprezentanţilor Spitalului Judeţean Buzău: „Copilul a fost consultat imediat şi tratat conform protocolului”

După valul de reacţii din mediul online, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a emis un comunicat de presă în care oferă o versiune diferită a evenimentelor.

Potrivit spitalului, sugarul de două luni s-a prezentat la UPU – Pediatrie pe 21 octombrie 2025, cu febră de 38°C şi convulsii.

„După efectuarea triajului, pacienta a fost consultată imediat de medicul specialist pediatru. Având în vedere febra şi vârsta fragedă, s-a dispus internarea în Secţia Pediatrie pentru recoltarea probelor biologice şi iniţierea tratamentului de specialitate”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii unităţii sanitare susţin că la momentul internării „starea generală era satisfăcătoare”, iar convulsiile s-au remis rapid.

„S-a administrat Paracetamol şi s-a instituit tratament perfuzabil, iar la ora 24:00 s-a iniţiat antibioticoterapia cu Cefort. Nu s-a efectuat transfer la Bucureşti datorită stării în continuare satisfăcătoare a sugarului şi a remisiunii rapide a convulsiilor febrile”, scriu în comunicatul de presă reprezentanţii SJU Buzău.

Spitalul respinge acuzaţiile mamei, afirmând că personalul medical a acţionat corect şi cu promptitudine: „Conducerea SJU Buzău atrage atenţia că lansarea în spaţiul public a unor acuzaţii nefondate sau eronate poate afecta încrederea pacienţilor în sistemul sanitar şi poate aduce atingere reputaţiei cadrelor medicale care îşi desfăşoară activitatea cu profesionalism şi responsabilitate.”