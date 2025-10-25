Marcel Ciolacu cere sprijinul PSD Buzău pentru candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Evenimentul se desfăşoară la Sala Mare a CJ Buzău în prezenţa preşedintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu, şi a fostului premier Marcel Ciolacu, care a revenit la Buzău şi intenţionează să candideze la şefia Consiliului Judeţean, transmite News.ro.
Marcel Ciolacu le-a transmis colegilor din PSD Buzău intenţia sa de a candida la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, în urma vacantării postului după plecarea lui Lucian Romaşcanu la Curtea Europeană de Conturi de la Luxemburg.
Consiliul Judeţean Buzău este condus, începând cu 1 iulie, de vicepreşedintele Adrian Petre, care asigură interimatul până la organizarea alegerilor din 7 decembrie.
Conferinţa are şi un rol organizatoric, fiind desemnaţi reprezentanţii PSD Buzău care vor participa la Congresul Naţional al PSD din 7 noiembrie, acolo unde se vor stabili direcţiile strategice ale partidului pentru perioada următoare.
