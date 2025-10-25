Grindeanu: Armata Română are nevoie de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, afirmă că militarii români sunt apreciaţi în structurile internaţionale în care activează, dar, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie de „investiţii serioase” şi de o salarizare „demnă de respectul pe care îl merită”, transmite Agerpres.
Într-un mesaj transmis, sâmbătă, cu prilejul Zilei Armatei, Grindeanu aminteşte că Armata a contribuit la independenţa şi democratizarea României.
„Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun prilej pentru a ne arăta aprecierea pentru militarii români. De-a lungul istoriei, Armata a participat decisiv la toate evenimentele majore prin care a trecut România şi a contribuit atât la independenţa, cât şi la democratizarea ţării noastre. Inclusiv în prezent militarii români sunt apreciaţi în cadrul structurilor internaţionale în care activează. O serie de succese ale operaţiunilor NATO li se datorează. Însă, pentru a îşi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită. Doar aşa ne vom putea asigura că Armata Română va putea face faţă cu succes oricăror provocări”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.
