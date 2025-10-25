Ministrul Sănătăţii: Pacientul cu arsuri de la cazul din Rahova se întoarce în ţară stabilizat / Va mai sta într-o secţie de chirurgie plastică, dar nu mai are nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că pacientul care a suferit arsuri în explozia blocului din cartierul Rahova din Bucureşti se va întoarce în România stabilizat şi va mai rămâne într-o secţie de chirurgie plastică, dar nu mai are nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi. Rogobete a mai declarat că evoluţia stării de sănătate a celorlalţi pacienţi răniţi în explozie este favorabilă, transmite News.ro.

Alexandru Rogobete a relatat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, care este starea pacientului care a suferit arsuri în explozia de la blocul din Sectorul 5, din Bucureşti.

”Dacă este să vorbim despre cazul recent de la Rahova, pacientul se întoarce în România, stabilizat, va mai petrece o perioadă într-o secţie clasică, normală, de chirurgie plastică, nemaifiind nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi”, a declarat ministrul Sănătăţii.

El a fost întrebat în ce stare sunt ceilalţi pacienţi din explozia din cartierul Rahova.

”Cei trei pacienţi de la Floreasca sunt cu o evoluţie favorabilă, externaţi şi fără complicaţii ulterioare din acest punct de vedere. Pacientul de la Bagdasar, cu arsuri sub 15%, este cu o evoluţie favorabilă. Din cei doi copii, unul a fost externat imediat, a doua sau a treia zi, dacă nu greşesc, celălalt este sub monitorizare medico-chirurgicală, dar cu o evoluţie favorabilă”, a transmis Alexandru Rogobete.

El a precizat că află primul când au loc tragedii precum cele din cartierul Rahova.

Întrebat dacă îl sună şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, când au loc astfel de evenimente, ministrul Sănătăţii a răspuns: ”Nu. Sistemul integrat funcţionează bine. Eu am o relaţie atât personală, cât şi profesională foarte bună cu doctorul Raed Arafat, cu şeful DSU. Această colaborare instituţională, corectă, permanentă cu toate discuţiile pe masă de câte ori este nevoie, ne face viaţa mai uşoară amândurora, în sensul în care comunicăm foarte uşor. Practic în momentul în care se înregistrează la apelul 112 o astfel de situaţie, atât zona de DSU, cu mecanismele lui, SMURD, pompieri, descarcerare, jandarmerie, poliţie sunt anunţaţi în timp real, cât şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii. Ambele entităţi sunt anunţate în paralel şi evident pe lanţ ierarhic aflu în câteva minute de la incident”.