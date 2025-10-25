Britney Spears spune că a fost folosită. Kevin Federline spune că ea are nevoie de ajutor

Britney Spears s-a privit în oglindă și, zâmbind, a apucat un aparat de tuns electric.

Câteva clipe mai târziu, șuvițe din părul ei lung și celebru se prăbușeau pe podeaua unui salon din California de Sud. În afara ușilor, paparazzii surprindeau fiecare secundă a nopții care avea să devină una dintre cele mai notorii din istoria culturii pop, relatează BBC.

Era anul 2007. Spears, hărțuită constant de presă, tocmai fugise din casa fostului ei soț, Kevin Federline. În plin scandal de divorț și custodie pentru cei doi băieți ai lor, „Prințesa Popului” a spus mai târziu că și-a ras capul din revoltă, pentru a le da fotografilor „material”. A numit gestul „un act disperat al unei persoane disperate”.

Pentru Federline, însă, acel moment a fost un semnal de alarmă: dovada că totul scăpase de sub control.

La aproape două decenii distanță, acele scene și zbuciumul public al artistei revin în atenția publicului, odată cu lansarea a două volume care spun, fiecare, o altă versiune a aceleiași povești.

După ce Spears și-a publicat în 2023 autobiografia The Woman in Me, fostul ei soț răspunde acum cu propria carte – You Thought You Knew, lansată în această săptămână.

Ambele volume rememorează relația intensă și haotică dintre cei doi, tulburările emoționale care le-au marcat viața și lupta juridică pentru controlul asupra destinului lui Britney Spears – luptă ce a culminat cu controversata ei tutelă, încheiată abia în 2021.

Spears, laureată a unui premiu Grammy, a denunțat public cartea lui Federline, spunând pe rețelele sociale că dezvăluirile acestuia sunt „extrem de dureroase și obositoare”.

Fostul dansator și star de reality TV susține, însă, că a decis să publice volumul pentru ca fiii lor „să nu fie nevoiți să explice cine este tatăl lor”.

În carte, el contrazice unele dintre afirmațiile cântăreței – inclusiv acuzațiile de control financiar și emoțional – și susține că a fost martor la o perioadă de „degradare accelerată”, când Spears avea nevoie de ajutor profesional.

„Din punctul meu de vedere, avea nevoie de terapie. Poate și de o formă de protecție. Nu era capabilă să-și gestioneze singură viața”, scrie el.

Spears a trăit 13 ani sub tutela tatălui său, Jamie Spears, care i-a controlat finanțele, cariera și chiar deciziile personale. În cartea ei, artista descrie perioada ca pe o formă de captivitate:

„Treisprezece ani m-am simțit o umbră. Când mă gândesc că tata și asociații lui au avut atâta vreme putere asupra corpului și banilor mei, mi se face rău”, scrie ea.

Federline, în schimb, susține că tutela a oferit „un oarecare echilibru” pentru copiii lor și că a fost o soluție temporară necesară, deși recunoaște că nu a înțeles niciodată complet mecanismele ei.

Mișcarea „Free Britney” și ecoul ei

Pentru Spears, mișcarea Free Britney a fost salvatoare: „Faptul că prietenii și fanii mei au simțit ce se întâmpla și au luptat pentru mine este o datorie pe care nu o voi putea plăti niciodată”, a scris ea.

Federline are însă o altă opinie. El afirmă că mișcarea „a înțeles greșit” situația și că acum ar fi nevoie de un Save Britney movement, avertizând că artista „se îndreaptă spre ceva ireversibil”.

„Presiunea publică a forțat judecătorii să ignore rapoartele specialiștilor și să cedeze opiniei publice”, susține el, adăugând totuși că, „dacă Britney s-a simțit captivă, acel traumatism este real și nu poate fi ignorat”.

Justin Timberlake, fantoma unei iubiri neterminate

Spears a acuzat în cartea ei doi foști iubiți – Justin Timberlake și Kevin Federline – că i-au distrus încrederea în oameni.

Federline recunoaște în memoriile sale că relația lor a fost umbrită încă din start de trecutul artistei. „Între ea și Justin a rămas ceva nerezolvat. Era ca o fantomă în fundalul căsniciei noastre”, scrie el, adăugând că Spears l-ar fi sunat pe Timberlake chiar în ajunul nunții lor, pentru a căuta „închiderea unui capitol”.

Între adevăr și marketing

Publicarea cărții lui Federline a reaprins furia fanilor lui Spears, dar și vechile dispute despre cine profită de povestea ei. Activistul James Miller, susținător al mișcării Free Britney, a declarat pentru BBC că „a o exploata acum nu este momentul potrivit. Nu e nevoie de o nouă alarmă”.

Experți media, precum profesorul S. Mark Young de la University of Southern California, cred că noul volum nu va schimba percepția publică: „Cartea va dispărea după o săptămână. Fanii lui Britney nu vor fi convinși.”

Unii au remarcat și contextul financiar: fiii lui Federline și Spears au împlinit recent 18 ani – ceea ce înseamnă că el nu mai primește pensia lunară de 40.000 de dolari. Federline neagă orice interes material și susține că a dorit doar „să spună, în sfârșit, propria poveste”.

„Timp de decenii, presa, familia lui Britney și toți ceilalți au vorbit în locul meu. Eu am tăcut. Dar tăcerea nu mi-a adus pace. M-a lăsat sufocat de cuvintele pe care nu le-am spus niciodată.”

Două memorii, o traumă colectivă

Britney Spears și Kevin Federline spun, fiecare, că au fost folosiți, răniți și neînțeleși. În esență, ambele volume încearcă să recupereze ceva ce faima le-a furat: dreptul la o versiune proprie a adevărului.

Între strălucirea scenei, camerele necruțătoare ale paparazzilor și fragilitatea unei vieți consumate sub ochii lumii, povestea lor rămâne mai puțin despre vină – și mai mult despre prețul teribil al celebrității.