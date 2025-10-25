G4Media.ro
„I-au zburat dinții și au aterizat în spaghetele mele”: 10 povești horror…

cuplu, tineri, intalnire romantica
Sursa Foto: Pexels

„I-au zburat dinții și au aterizat în spaghetele mele”: 10 povești horror de la prima întâlnire

Articole25 Oct • 497 vizualizări 0 comentarii

O primă întâlnire este, prin definiție, imprevizibilă. Te vezi cu cineva pe care abia îl cunoști – sau, mai des, nu l-ai întâlnit niciodată. Conversația va curge natural sau va fi stânjenitoare? Va arăta ca în poze? Și… cum îl chema, totuși?

Întâlnirile pot fi amuzante, indiferent de rezultat. Dar nimeni nu scapă de acel sentiment apăsător când realitatea e mult sub așteptări. Zece cititori au povestit cele mai jenante și absurde experiențe de la prima întâlnire – iar unele sunt aproape de necrezut, conform The Guardian.

O pasăre s-a izbit de perete și a căzut moartă între noi

Geoff, Georgia
„Aveam o seară fantastică, ne înțelegeam excelent”, povestește Geoff. „Ne sărutam de rămas-bun când, brusc, o pasăre a zburat direct în zidul de deasupra noastră și a căzut moartă, fix în fața noastră.”

Partenera a văzut episodul ca pe un semn rău și, indiferent cât de bine mersese întâlnirea, nu i-a mai răspuns niciodată la telefon. „Din păcate, asta a fost”, spune el.

Dinții lui au zburat și au aterizat în spaghetele mele

Cristine, 68 de ani, Arizona, artistă
„Tocmai divorțasem și mă mutasem în San Diego. Un coleg de serviciu m-a invitat la prânz”, povestește Cristine. „Nu eram interesată de întâlniri, dar am acceptat – era șeful meu și îmi era foame.”

„În timp ce vorbea entuziast, proteza lui parțială i-a zburat din gură, a trecut peste masă și a aterizat perfect în farfuria mea cu spaghete.”

„A întins mâna, și-a luat dinții, i-a pus înapoi în gură fără urmă de rușine și a continuat conversația ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.”

Cristine n-a mai ieșit niciodată cu el – iar câteva săptămâni mai târziu, bărbatul a fost mutat la alt departament. „O experiență oribilă, dar și incredibil de amuzantă în retrospectivă”, spune ea.

Un camion mi-a trecut peste picioare și mijloc

David, 59 de ani, California, antreprenor în construcții
O plimbare cu bicicleta, peisaje spectaculoase – și un final de coșmar.

„Era o zi superbă, mergeam spre Fort Baker, sub pod, când am văzut un camion venind pe contrasens direct spre mine”, povestește David. „Am încercat să trag de ghidon, dar a fost prea târziu: mi-a trecut peste ambele picioare și abdomen.”

Rezultatul: oase rupte, patru operații și două luni în spital. „Ea a fost foarte drăguță, m-a vizitat în spital, dar nu ne-am mai văzut după aceea. Totuși, sunt recunoscător – medicina modernă m-a pus din nou pe picioare.”

A propus o drumeție, deși eram în cârje

Allison, 44 de ani, Georgia, cercetătoare (statistică)
După câteva săptămâni de conversații online, Allison a acceptat o întâlnire, precizând clar că se recuperează după o operație și nu poate face efort.

El a venit s-o ia și i-a spus că are o „surpriză distractivă”: o mică drumeție până la un monument.

„După un kilometru, cârja mi-a alunecat, am căzut și am aterizat pe partea cealaltă. Aveam piciorul într-o orteză rigidă și mi-am luxat încheietura. Plângeam de durere”, povestește ea.

Răspunsul lui? „Mi-a spus: ‘Credeam că în profil scria că ești atletică!’ și m-a trimis înapoi la mașină, în timp ce el a continuat drumeția singur, ca să nu ‘strice ziua’.”

La scurt timp, i-a trimis un selfie de la monument: „M-am gândit că ai vrea să vezi ce ai pierdut.” Prietena ei i-a răspuns sec: „Ai scăpat de un glonț.”

A luat-o pe sens invers și aproape ne-a ucis

John, 72 de ani, California, pensionar
„Eram în Wichita, mergeam la restaurant și am intrat pe o rampă cu sens unic… în direcția greșită”, își amintește John, care avea 19 ani atunci. „Ea a țipat să mă duc direct acasă.”

John spune că venea dintr-un orășel cu doar 200 de locuitori și nu era obișnuit cu traficul urban. „Sunt un șofer haotic, recunosc. Dar măcar am învățat ceva: prima impresie chiar contează.”

