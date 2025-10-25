„I-au zburat dinții și au aterizat în spaghetele mele”: 10 povești horror de la prima întâlnire

O primă întâlnire este, prin definiție, imprevizibilă. Te vezi cu cineva pe care abia îl cunoști – sau, mai des, nu l-ai întâlnit niciodată. Conversația va curge natural sau va fi stânjenitoare? Va arăta ca în poze? Și… cum îl chema, totuși?

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întâlnirile pot fi amuzante, indiferent de rezultat. Dar nimeni nu scapă de acel sentiment apăsător când realitatea e mult sub așteptări. Zece cititori au povestit cele mai jenante și absurde experiențe de la prima întâlnire – iar unele sunt aproape de necrezut, conform The Guardian.

O pasăre s-a izbit de perete și a căzut moartă între noi

Geoff, Georgia

„Aveam o seară fantastică, ne înțelegeam excelent”, povestește Geoff. „Ne sărutam de rămas-bun când, brusc, o pasăre a zburat direct în zidul de deasupra noastră și a căzut moartă, fix în fața noastră.”

Partenera a văzut episodul ca pe un semn rău și, indiferent cât de bine mersese întâlnirea, nu i-a mai răspuns niciodată la telefon. „Din păcate, asta a fost”, spune el.

Dinții lui au zburat și au aterizat în spaghetele mele

Cristine, 68 de ani, Arizona, artistă

„Tocmai divorțasem și mă mutasem în San Diego. Un coleg de serviciu m-a invitat la prânz”, povestește Cristine. „Nu eram interesată de întâlniri, dar am acceptat – era șeful meu și îmi era foame.”

„În timp ce vorbea entuziast, proteza lui parțială i-a zburat din gură, a trecut peste masă și a aterizat perfect în farfuria mea cu spaghete.”

„A întins mâna, și-a luat dinții, i-a pus înapoi în gură fără urmă de rușine și a continuat conversația ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.”

Cristine n-a mai ieșit niciodată cu el – iar câteva săptămâni mai târziu, bărbatul a fost mutat la alt departament. „O experiență oribilă, dar și incredibil de amuzantă în retrospectivă”, spune ea.

Un camion mi-a trecut peste picioare și mijloc

David, 59 de ani, California, antreprenor în construcții

O plimbare cu bicicleta, peisaje spectaculoase – și un final de coșmar.

„Era o zi superbă, mergeam spre Fort Baker, sub pod, când am văzut un camion venind pe contrasens direct spre mine”, povestește David. „Am încercat să trag de ghidon, dar a fost prea târziu: mi-a trecut peste ambele picioare și abdomen.”

Rezultatul: oase rupte, patru operații și două luni în spital. „Ea a fost foarte drăguță, m-a vizitat în spital, dar nu ne-am mai văzut după aceea. Totuși, sunt recunoscător – medicina modernă m-a pus din nou pe picioare.”

A propus o drumeție, deși eram în cârje

Allison, 44 de ani, Georgia, cercetătoare (statistică)

După câteva săptămâni de conversații online, Allison a acceptat o întâlnire, precizând clar că se recuperează după o operație și nu poate face efort.

El a venit s-o ia și i-a spus că are o „surpriză distractivă”: o mică drumeție până la un monument.

„După un kilometru, cârja mi-a alunecat, am căzut și am aterizat pe partea cealaltă. Aveam piciorul într-o orteză rigidă și mi-am luxat încheietura. Plângeam de durere”, povestește ea.

Răspunsul lui? „Mi-a spus: ‘Credeam că în profil scria că ești atletică!’ și m-a trimis înapoi la mașină, în timp ce el a continuat drumeția singur, ca să nu ‘strice ziua’.”

La scurt timp, i-a trimis un selfie de la monument: „M-am gândit că ai vrea să vezi ce ai pierdut.” Prietena ei i-a răspuns sec: „Ai scăpat de un glonț.”

A luat-o pe sens invers și aproape ne-a ucis

John, 72 de ani, California, pensionar

„Eram în Wichita, mergeam la restaurant și am intrat pe o rampă cu sens unic… în direcția greșită”, își amintește John, care avea 19 ani atunci. „Ea a țipat să mă duc direct acasă.”

John spune că venea dintr-un orășel cu doar 200 de locuitori și nu era obișnuit cu traficul urban. „Sunt un șofer haotic, recunosc. Dar măcar am învățat ceva: prima impresie chiar contează.”