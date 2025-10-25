„Hrănește răceala și înfometează febra” – mit sau adevăr?

Este una dintre cele mai vechi „rețete populare” pentru zilele de boală: când ești răcit, mănâncă bine; când ai febră, nu te atinge de mâncare. Dar cât adevăr se ascunde, de fapt, în acest sfat transmis din generație în generație? Specialiștii spun că aproape deloc, conform The New York Times.

„Probabil că este doar o zicală veche, fără bază științifică”, explică dr. David Schneider, șeful Departamentului de Medicină de Familie și Comunitară de la Universitatea Texas Southwestern.

Cu alte cuvinte, nu trebuie să sari peste cină doar pentru că ai febră. Există puține dovezi că alimentația – sau lipsa ei – influențează semnificativ capacitatea organismului de a lupta cu infecțiile.

Pe lângă faptul că nu e susținută de cercetări, proverbul este și logic absurd, spune Benjamin Hurrell, profesor de nutriție și imunologie la Universitatea din California, Davis.

„Poți avea o răceală și febră în același timp. Ce ar trebui să faci atunci – să mănânci și să nu mănânci în același timp?”, ironizează el.

Mai mult, o alimentație corectă susține sistemul imunitar, subliniază dr. Geeta Sood, medic la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore. Persoanele subnutrite sau cu deficiențe severe de vitamine și minerale se recuperează mai greu după infecții respiratorii sau digestive, pentru că produc mai puține celule imunitare.

Totuși, dacă organismul tău primește deja toți nutrienții de care are nevoie, nu există „alimente miraculoase” care să grăbească vindecarea. „Nu există dovezi solide că ceea ce mănânci în timpul bolii schimbă semnificativ durata sau severitatea simptomelor”, adaugă dr. Sood.

Dacă ai poftă de mâncare, alimentele hrănitoare – fructe, legume, supe, cereale integrale – pot ajuta corpul să-și acopere nevoile de energie, mai ales în timpul febrei, când metabolismul lucrează mai intens.

Dar dacă nu simți nevoia să mănânci o zi sau două, nu te forța, spune dr. Michael Hanak, medic la Rush University Medical Center din Chicago. „Corpul are rezerve de energie suficiente. Dacă însă te simți foarte slăbit, e momentul să consulți un medic.”

Cât despre suplimente, experții spun că nici vitamina C, nici zincul nu sunt garanții ale vindecării rapide. Unele studii arată că zincul poate scurta ușor durata unei răceli, dar alte cercetări nu confirmă efectul.

Singurul „remediu dulce” cu efect dovedit pare a fi mierea. O analiză din 2021 a 14 studii clinice a arătat că mierea – consumată simplu, cu lapte, cafea sau în siropuri – reduce tusea și frecvența episoadelor de tuse, comparativ cu placebo sau alte medicamente obișnuite.

Pe de altă parte, nivelurile ridicate de zahăr din sânge pot face răul mai mare, avertizează dr. Sood. Persoanele cu diabet necontrolat, de exemplu, se vindecă mai greu de infecții, deoarece glucoza în exces „hrănește” bacteriile.

Toți specialiștii sunt de acord: lichidele sunt esențiale atunci când ești bolnav.

În cazul răcelilor, pierzi fluide prin mucus, iar hidratarea ajută la subțierea secrețiilor și la decongestionare. „Bea între doi și patru litri de lichide pe zi și evită alcoolul, care deshidratează”, recomandă dr. Hanak.

În timpul febrei, deshidratarea poate fi și mai severă, din cauza transpirației sau a diareei. În astfel de cazuri, băuturile cu electroliți pot ajuta la refacerea mineralelor pierdute.

Dacă febra depășește 39,5°C, sau dacă ai boli cronice precum afecțiuni cardiace sau epilepsie, e indicat să consulți un medic și să folosești antipiretice precum paracetamol sau ibuprofen.

În lipsa unei „rețete magice”, cel mai bun tratament pentru o răceală sau o febră ușoară rămâne odihna și hidratarea.

„De cele mai multe ori, organismul știe ce are de făcut și se vindecă singur”, spune dr. Hanak.

Poate că adevărul este mai simplu decât vechiul proverb: