Adio, Huan Huan și Yuan Zi: urșii panda de la Beauval se întorc acasă, în China

După 13 ani petrecuți în Franța, urșii panda giganți Huan Huan și Yuan Zi, vedetele Grădinii Zoologice Beauval, se pregătesc de o plecare emoționantă. În luna noiembrie, cei doi vor părăsi țara pentru a se întoarce în China, unde vor intra în „pensie”, o călătorie motivată de problemele de sănătate ale lui Huan Huan, relatează Reuters.

„Sunt animale cu adevărat speciale”, spune Delphine Pouvreau, îngrijitoarea care le-a fost alături din 2012. „Le vom îngriji zilnic până în ultima clipă și ne vom asigura că sunt bine înainte de drum. Vrem să profităm de fiecare moment cu ei înainte să plece.”

Cu puțin timp înainte de plecare, Huan Huan și Yuan Zi vor intra în carantină, o etapă obligatorie înaintea zborului spre China.

În 2012, sosirea perechii de panda la Beauval la 250 de kilometri sud de Paris a fost salutată ca un gest de prietenie diplomatică între Franța și China. În cultura chineză, panda este un „tezaur național”, iar împrumutul acestor animale către alte țări este o dovadă de încredere și bunăvoință.

„A fost un moment simbolic în relațiile franco-chineze”, spune Anaïs Maury, directorul de marketing al grădinii zoologice. „Ambasadorii chinezi își încep mandatul printr-o vizită la Beauval, iar fiecare președinte francez vine aici să vadă panda. Este un simbol puternic al legăturii dintre cele două țări.”

Pe parcursul șederii lor, Huan Huan și Yuan Zi au devenit adevărate vedete. În 2021, femela a născut doi pui gemeni, primii panda născuți vreodată în Franța — un eveniment care a captat atenția întregii lumi.

„Am trăit procesul de reproducere și nașterea primului pui — un moment incredibil de emoționant”, își amintește Delphine Pouvreau. „Trebuie să știți că un pui de panda cântărește doar 100–140 de grame la naștere. Este un miracol de fiecare dată.”

Astăzi, Huan Huan și Yuan Zi au 17 ani — o vârstă respectabilă pentru panda aflați în captivitate. Grădina zoologică a anunțat că aceasta este ultima ocazie în care pot face o călătorie atât de lungă, din cauza afecțiunilor renale ale femelei.

Puii lor, însă, vor rămâne la Beauval, asigurând continuitatea unei relații care a depășit granițele științei și ale biologiei.

„Suntem deja în discuții cu autoritățile chineze pentru a primi alți panda”, confirmă Anaïs Maury.

Pentru îngrijitorii și vizitatorii de la Beauval, despărțirea de cei doi panda va fi plină de emoție. Huan Huan și Yuan Zi nu au fost doar simboluri diplomatice, ci și ambasadori ai speranței pentru conservarea unei specii aflate în pericol.

„Am crescut alături de ei, i-am văzut jucându-se, dormind, crescându-și puii”, spune Delphine Pouvreau. „Pentru mine, nu sunt doar animale rare — sunt parte din viața mea.”

Peste câteva săptămâni, Huan Huan și Yuan Zi se vor întoarce în patria lor, acolo unde panda sunt considerați aducători de noroc. Iar în Franța, la Beauval, vor rămâne amintirile — și doi pui care continuă povestea începută în urmă cu 13 ani.