Alexandru Nazare: Vom reuşi să avem într-adevăr încredere în administraţia fiscală atunci…

Alexandru Nazare: Vom reuşi să avem într-adevăr încredere în administraţia fiscală atunci când vom avea din nou încredere în angajaţii săi/ Cazul de azi al inspectorului prins în flagrant de DNA arată că avem o muncă uriaşă în faţă

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că încrederea în administraţia fiscală va veni odată cu încrederea în angajaţii acesteia. ”Un singur caz de integritate ştirbită poate compromite încrederea în munca a mii de angajaţi oneşti, iar cazul de azi al inspectorului prins în flagrant de DNA arată că avem o muncă uriaşă în faţă”, adaugă el, transmite News.ro.

”Vom reuşi să avem într-adevăr încredere în administraţia fiscală atunci când vom avea din nou încredere în angajaţii săi – cei care lucrează în administraţie pentru a face un serviciu de utilitate publică, nu servicii private. De aceea, rezultatele ANAF privind colectarea, care devin din ce în ce mai vizibile datorită digitalizării, trebuie dublate de o muncă permanentă de curăţare a instituţiei de la interior. Un singur caz de integritate ştirbită poate compromite încrederea în munca a mii de angajaţi oneşti, iar cazul de azi al inspectorului prins în flagrant de DNA arată că avem o muncă uriaşă în faţă. Este un tip de gest care afectează imaginea unei instituţii în care lucrează deopotrivă oameni corecţi şi dedicaţi”, a afirmat Alexandru Nazare, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că ANAF trebuie să monitorizeze integritatea angajaţilor săi.

”Tocmai de aceea, una dintre direcţiile principale ale ANAF este să îşi monitorizeze foarte bine proprii angajaţi din punct de vedere al integrităţii. Schimbarea ANAF din temelii este un proces în curs, obligatoriu şi ireversibil. Această transformare este susţinută deja de accelerarea digitalizării ANAF, prin transferul de control în spaţiul digital – acolo unde analiza de risc automatizată, bazată pe instrumente AI, este mai rapidă şi obiectivă. Va fi mai simplu şi mai puţin costisitor să prevenim, decât să asistăm la incidente precum cel de azi”, a arătat ministrul Finanţelor.

Un inspector antifraudă din Bucureşti a fost prins în flagrant de procurorii DNA când primea 3.000 de lei de la adminstratorul unei firme la care făcuse un control. Au fost descoperite mai multe nereguli, iar inspectorul ar fi cerut banii pentru a limita controlul doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul şi pentru a aplica doar o amendă contravenţională. Inspectorul a fost plasat sub control judiciar şi nu-şi poate exercita funcţia.

