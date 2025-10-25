Radu Moldovan: PSD are nevoie de un schimb de generaţii, riscă să bată rezultatul negativ din 2020 / Foarte mulţi mi-au spus: nu Grindeanu, fraţilor, e arogant. Poate că nu e cel mai simpatic politician şi nici cel mai sociabil, dar PSD are nevoie de o echipă

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, consideră că partidul are nevoie de un schimb de generaţii şi şi-a îndemnat colegii să susţină viitoarea echipă de conducere de la nivel naţional, chiar dacă unii social-democraţi, inclusiv primari, i-au spus că au reţineri faţă de Sorin Grindeanu, transmite Agerpres.

„Am auzit pe foarte mulţi, şi colegi primari, şi oameni care mi-au spus: nu Grindeanu, fraţilor, e arogant. Oameni buni, sfinţii sunt în icoane, toţi suntem muritori de rând, toţi suntem cu bune şi cu rele, şi eu, care îl cunosc bine pe Grindeanu – nu foarte bine. Poate că nu e cel mai simpatic politician, poate că nu e cel mai drăguţ şi nici cel mai sociabil, dar vă mărturisesc că nu mă interesează. Pe mine mă interesează ca PSD să aibă o echipă, pentru că PSD nu mai este partid de lideri de mulţi ani, din 2005, de când Mircea Geoană a democratizat structurile de conducere ale PSD şi deciziile nu le-a mai luat un lider. Le-au luat din păcate, în ultima vreme, vreo trei, cinci, nu structurile. Ceilalţi am tăcut. (…) PSD are nevoie de un schimb de generaţii, de un nou suflu, de oameni care au performat”, a declarat Moldovan în cadrul Conferinţei extraordinare a PSD Bistriţa-Năsăud în care s-a votat susţinerea pentru moţiunea depusă de actualul lider interimar al partidului.

Totodată, Radu Moldovan a avertizat că PSD riscă să repete rezultatul negativ de la alegerile europarlamentare din 2020 „dacă nu va reveni urgent la popor”.

„PSD a făcut deficit pentru dezvoltarea României şi ăstora le este ciudă că nu mai pot fura. PSD va avea o misiune foarte grea. PSD, în următoarea perioadă, va trebui să decidă dacă vrea să mai existe sau să dispară. PSD, cu această nouă echipă (…), va trebui să decidă şi să spună stop batjocoririi românilor, stop batjocoririi administraţiei, stop golănelilor voastre cu multinaţionalele, stop externalizării profitului, stop creşterii taxelor ca alţii să facă profit pe spatele românilor şi să îl ducă unde vor ei. (…) Dacă PSD nu va reveni urgent la popor, la cetăţeni, la interesele lor, şi se vor lăsa duşi într-o marasmă a Bruxelles-ului – nu vreau să spun, să mă ajute Dumnezeu să nu am dreptate -, dar există riscuri mari ca rezultatul negativ înregistrat de PSD la alegerile europarlamentare din 2020, de 21,7%, să fie bătut, pentru că oamenii s-au săturat de păcăleli şi de populisme. Astăzi, din păcate, trăiesc din manipularea unor partide aşa-zise suveraniste (…). Greşeli majore făcute de guvernare au dus aceste partide, pe care le numesc doar populiste, la procente la care era greu de gândit”, a afirmat liderul PSD Bistriţa-Năsăud.

Sâmbătă, cei circa 250 de social-democraţi prezenţi la conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene au fost de acord să susţină moţiunea depusă de Sorin Grindeanu, candidatura deputatului Bogdan Ivan, ministru al Energiei, la funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD şi candidatura lui Gabriel Zetea la funcţia de vicepreşedinte PSD pentru Regiunea de Nord-Vest.

PSD Bistriţa-Năsăud va avea 78 de delegaţi la congresul din 7 noiembrie.

De asemenea, s-a votat o rezoluţie adresată lui Sorin Grindeanu şi lui Ilie Bolojan, prin care social-democraţii bistriţeni au cerut urgentarea studiilor de fezabilitate pentru centura ocolitoare a municipiului Bistriţa, considerată un proiect prioritar.