Bolojan, despre explozia de la Rahova: Este nevoie să schimbăm legislația pentru alte ajutoare/ Unul dintre minusurile pe care le avem este mentenanța, întreținerea sistemelor
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, după explozia blocului din Rahova din cauza scurgerilor de gaz, că ”unul dintre minusurile pe care le avem este mentenanța, întreținerea sistemelor”. El a mai spus că este nevoie de schimbarea legislației pentru a fi acordate alte ajutoare victimelor rămase fără locuință. Bolojan a precizat că o hotărâre de guvern se află deja în dezbatere publică pentru a permite primăriei Capitalei să reconstruiască pe banii primăriei locuințele afectate de explozie fără ca locatarii să își piardă titlurilede proprietate.
Redăm mai jos cele mai relevante declarații
- Transmit condoleanțe familiilor cu decedați în familie și tuturor celor care și-au pierdut agoniseala de o viață. Azi cu sprijinul primăriei sunt cazați în diferite locuri. Căutăm o soluție și azi pe legislația actuală răspunsul instituțional al statului de sprijin poate fi doar prin ajutoare de urgență. E nevoie să modificăm legislația pentru alte ajutoare.
- E o situație aparte, din păcate e recurentă. Unul din minusurile pe care le avem este mentenanța sistemelor, întreținerea. De la infrastructura de poduri, trebuie să le vopsești că altfel ruginesc, aici avem mari deficiențe atât datorate operatorilor, dar mai ales sistemelor moștenite dinainte de 89.
- Într-un bloc funcționează în Asociații de proprietari, dar casa scării, instalațiile de gaze sunt de ani de zile, nu se face mentenanța, nu mai avem forță de muncă profesionistă. Pe acest fond se pot întâmpla multe tragedii. Ar fi hazardat să spun că vom lua măsuri de pe o zi pe alta, e nevoie de schimbare de mentalități, de sisteme.
- În afară de a pune presiune pe companii, pe autorități, să-și respecte aceste obligații, un lucru important e să fim conștienți că asigurările locuințelor sunt un element vital. Sunt doua tipuri, care îți asigură din toate punctele de vedere locuința. La un apartament de trei camere, 35 – 40 de lei pe lună protecția integrală. Orice se întâmlă ai o asigurare, o companie de asigurări îți compensează. Apoi ai asigurarea obligatorie, dar nu e activă pentru explozie. Cât timp nu se încasează fonduri importante să funcționeze.
