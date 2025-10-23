Bolojan, despre explozia de la Rahova: Este nevoie să schimbăm legislația pentru alte ajutoare/ Unul dintre minusurile pe care le avem este mentenanța, întreținerea sistemelor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, după explozia blocului din Rahova din cauza scurgerilor de gaz, că ”unul dintre minusurile pe care le avem este mentenanța, întreținerea sistemelor”. El a mai spus că este nevoie de schimbarea legislației pentru a fi acordate alte ajutoare victimelor rămase fără locuință. Bolojan a precizat că o hotărâre de guvern se află deja în dezbatere publică pentru a permite primăriei Capitalei să reconstruiască pe banii primăriei locuințele afectate de explozie fără ca locatarii să își piardă titlurilede proprietate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Redăm mai jos cele mai relevante declarații