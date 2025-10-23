G4Media.ro
ilie bolojan si sorin grindeanu
Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Premierul Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: În condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât – cu AUR, cu cine se poate –  ca Guvernul să plece

23 Oct

Premierul Bolojan a declarat, joi seara, la Antena 3, după atacurile în serie lansate de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că ”în condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât – cu AUR, cu cine se poate –  ca Guvernul să plece”. Bolojan nu l-a menționat explicit pe liderul PSD, însă declarația a venit ca răspuns la întrebarea moderatorului Radu Tudor referitoare la reproșurilor liderului PSD formulate în ultimele zile.

”Dar ce efect au acest tip de declarații. Atunci când un creditor se uită la o țară se uită la stabilitatea guvernării. (…) Când vezi declarații de o anumită factură: oamenii își pun problema că e un guvern instabil. Între 30-40% din punctajul agențiilor de rating e dată de stabilitatea guvernării. Orice declarații și comportamente tari înseamnă un cost pentru țară”, a mai declarat Bolojan.

”A doua problemă ține de încrederea oamenilor. Dacă noi nu ne respectăm între noi, e greu de presupus că vom recâștiga încrederea oamenilor. Eu sunt născut într-un sat din Ardeal și am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dvs și mâine într-o întâlnire să vă fac praf și pulbere și seara să ne întânim iar. E o problemă de disconfort personal. Și eu n-am jignit pe nimeni nici din opoziție”, a mai spus șeful Guvernului.

Context

Sorin Grindeanu a lansat joi încă un atac direct la Ilie Bolojan pe tema pensiilor speciale ale magistraților. Aflat în plină campanie internă pentru șefia PSD, Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că face doar un joc de imagine. Grindeanu a făcut trimitere și la aspectul fizic al premierului Bolojan.

”Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată. Aţi văzut că n-am folosit pluralul”, a spus Grindeanu într-un eveniment de partid desfășurat la Craiova.

Ulterior, șeful interimar al PSD l-a acuzat pe Bolojan că nu ar fi respectat o cerere venită de la ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, de a aștepta 30 de zile avizul CSM referitor la reforma pensiilor magistraților.

Șeful interimar al PSD a declarat cu o zi în urmă că Bolojan ar trebui să demisioneze dacă vrea să adopte iar reforma pensiilor magistraților fără dezbateri cu sistemul de justiție.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan.

1 comentariu

