Prefectul Capitalei, despre procedura prin care Distrigaz doar constată, sunt oprite gazele în zona cu probleme şi apoi se sigilează: Este oarecum greşită. Există o problemă în tot acest proces, va trebui evaluată în perioada următoare

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar constată, sunt oprite gazele şi apoi sigilează, după care verificările trebuie făcute de firme autorizate. În opinia prefectului, „probabil” că este necesară modificarea legislaţiei în acest sens. „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces, care va trebui evaluată în perioada următoare, să vedem ce se poate face ca să preîntâmpinăm astfel de situaţii”, afirmă Andrei Nistor, transmite News.ro.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a fost întrebat, joi, la Digi24, dacă a discutat cu oficialii Distrigaz despre modul în care care angajaţii companiei au intervenit la sesizarea locatarilor din zona Calea Rahovei şi care doar au oprit gazele şi au pus sigiliu, fără să facă verificări suplimentare pentru a constata de unde vine mirosul puternic de gaze.

„Procedura ştiţi care este – mai întâi opresc gazele, apoi se sigilează, mai departe ar trebui să verifice firme autorizate. Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces, care va trebui evaluată în perioada următoare să vedem ce se poate face ca să preîntâmpinăm astfel de situaţii. Nu i-am întrebat de ce nu au făcut verificările, ştiind că asta este procedura în momentul de faţă, dar este clar că procedura este oarecum greşită”, a răspuns prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

El a afirmat că „probabil” este nevoie de modificarea legislaţiei în acest sens.

„Probabil că da (n. red. este nevoie de modificarea legilaţiei), din punctul meu de vedere de nespecialist în acest domeniu bănuiesc că da. Cu siguranţă, trebuie analizat de către specialişti şi văzut ce putem face mai bine pe viitor astfel încât să nu se întâmple. Am înţeles că lumea deja sesizează mult mai multe astfel de cazuri, probabil este şi speriată şi pe bună dreptate, primesc anunţurile de la 112 şi văd că apar tot felul de relatări de scurgeri de gaze. Până acum, zilele acestea, toate au fost soluţionate ok, multe dintre ele nici măcar nu s-au adeverit a fi gaze, dar e bine că lumea sună, autorităţile îşi fac treaba şi verifică”, a afirmat Nistor.

Prefectul Capitalei a precizat că încă nu a vorbit cu oficialii Distrigaz, dar că urmează să o facă, în condiţiile în care a solicitat să fie făcute controale la conductele de gaze.

„Nu am vorbit încă (n. red. – cu oficialii Distrigaz), dar urmează să fac acest lucru. Momentan, focusul este pe zona respectivă, ştiu că Distrigaz a realizat şi probe de presiune în branşamentele respective. Important este să se dea drumul la gaz şi la blocurile din acea zonă şi se lucrează în acest sens. Din cele 1.700 de persoane vreo 10% nu au reviziile făcute. Deci urmează să se întâmple toate aceste lucruri”, a precizat prefectul Capitalei.

Andrei Nistor a mai spus că, deocamdată, nu există un raport al INSEMEX, despre cauzele exploziei.

„Am văzut şi eu ştirile ieri, iar în momentul 2 am sunat la INSEMEX să mă interesez de acest raport. Mi-au confirmat că nu există acest raport, deci nu ştiu de unde a plecat această teorie. Este posibil ca aceste informaţii să nu fie adevărate în acest moment. Înţeleg că vizual, cel puţin, au fost văzute nişte crăpături în ţeava respectivă. Este posibil, nu neg acest lucru, nu neg că asta ar putea fi cauza, dar în momentul de faţă nu avem aceste informaţii sigure. Acum, anchetatorii abia au terminat ieri de preluat probele de la faţa locului şi ancheta continuă”, a precizat Nistor.

el a adăugat că reprezentanţii de la INSEMEX cu care a discutat nu i-au spus nimic, pentru că nu au voie să discute, fiind parte din anchetă.

„Nu mi-au spus nimic, pentru că momentan ei nu au voie să discute, fiind parte din această anchetă. Deci, momentan nu am informaţii concrete despre raport. Ce mi-au spus este că un astfel de raport durează destul de mult, va fi foarte amănunţit şi când va fi finalizat îl voi primi şi eu şi voi încerca să îl fac public”, a punctat Andrei Nistor.

Prefectul a afirmat că, la modul general, este „convins” că există probleme la „destul de multe blocuri” şi că acestea ar trebui verificate, urmând să discute cu Distrigaz să facă aceste verificări acolo unde se impune acest lucru.

„Voi avea o discuţie cu Distrigaz, o să le cer un raport să înţeleg, din punctul lor de vedere, care este starea astăzi şi să vedem unde se impun aceste măsuri şi de ce nu le-au luat dacă trebuiau luate. Adică nu vor fi lăsaţi uşor, evident, nu încerc să disculp pe cineva, dar nici să acuz pe cineva în acelaşi timp”, a subliniat Nistor.

Miercuri, şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale, chestorul de poliţie Cristian Gheorghe, a precizat că în exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, s-a găsit o fisură.

”A fost ridicată acea bucată de ţeavă, precum şi cablul electric din proximitatea acesteia, s-au făcut secţiuni şi au fost ridicate de către specialiştii de la INSEMEX şi servesc, fără doar şi poate, la concluziile expertizei. Lucrurile astea, la momentul de faţă, ne creează nouă nişte premize de la care să mergem şi ne dau nişte indicii, dar nu putem să concluzionăm cu certitudine – este ipoteza principală, fără doar şi poate, dar nu putem concluziona cu certitudine că aceasta este cauza 100%”, a declarat Cristian Gheorghe.

El a explicat că expertizele vor stabili cauzele şi dinamica exploziei.

”Dinamica exploziei înseamna să stabilim traseul care a generat fluxul de gaze, pe unde s-au ridicat ele, unde s-a făcut acumularea respectivă şi ce a declanşat acumularea respectivă. Revenind la ţeavă şi la cablul de energie (…) asta ne va spune INSEMEX-ul, pentru că noi nu suntem specialişti să ne putem da seama în momentul de faţă dacă scurtul respectiv, făcut la cablu, ar putea să genereze o chestie de acest gen, sau dacă pe cablul respectiv a fost un scurt. Este foarte adevărat că în preziua exploziei, cei de la energie, societatea care distribuie energie, a avut un deranjament acolo în zonă”, a mai declarat Cristian Gheorghe.

Întrebat dacă se cercetează şi de ce erau cabluri de curent lângă o conductă de gaze, Cristian Gheorghe a precizat: ”Obligatoriu, obligatoriu, pentru că, într-adevăr, sunt nişte proceduri, sunt nişte stas-uri pe care le luăm în calcul acum, să vedem dacă s-au respectat toate aceste proceduri şi toate aceste normative pe care societăţile trebuiau să le ia, atât cele de exploatare, cât şi cele de instalare”.

El a precizat că a fost depistat locul pe unde au ieşit gazele: ”Cum au ajuns ele sus, asta facem acum – de ce au ieşit şi de ce s-a perforat ţeava. De asemenea, desfăşurăm activităţi să vedem dacă s-au respectat normativele, dacă s-au respectat procedurile, dacă erau prea apropiate, dacă nu erau prea apropiate şi aşa mai departe. Dar lucrurile astea sunt supoziţii şi n-aş vrea să mă hazardez”.