Ipoteză surprinzătoare în F1: McLaren, vinovată de scăderea dramatică a randamentului liderului Oscar Piastri
Guenther Steiner, fost șef al echipei Haas, lansează o ipoteză surprinzătoare în lupta pentru titlul de campion din Formula 1: McLaren este vinovată de scăderea dramatică a randamentului pe care Oscar Piastri îl arată la ultimele Grand Prix-uri din Marele Circ.
Un fin cunoscător al fenomenului, Guenther Steiner a comentat pe marginea luptei pentru titlul din Formula 1, într-un moment în care Piastri traversează cel mai slab pasaj din actualul sezon, în timp ce Norris și Verstappen (mai ales el) se tot apropie în clasament de australian.
Steiner nu are dubii și spune că McLaren are o marte parte de vină pentru forma slabă pe care o arată Piastri de câteva Grand Prix-uri.
„Când nu ești sigur că echipa te susține, încrederea scade. Și când încrederea lipsește, apar greșelile”, spune sigur pe el Guenther Steiner, citat de crash.net.
„Evident, asta îți afectează încrederea, iar atunci când participi la o cursă, trebuie să fii complet liber să faci lucrurile pe care vrei să le faci, iar când nu ești liber, faci greșeli.
Această scădere a performanței este din cauza unei scăderi a încrederii”, transmite Guenther Steiner.
Andrea Stella, directorul McLaren, a reconfirmat faptul că piloții echipei vor avea parte de tratament egal pe acest final electrizant de sezon din F1, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă lucrurile vor continua pe același făgaș, iar Verstappen va continua să se apropie în ierarhie.
În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin
1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 332
3 Max Verstappen (RedBull) 306
4 George Russell (Mercedes) 252
5 Charles Leclerc (Ferrar) 192
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
17 Pierre Gasly (Alpine) 20
18 Oliver Bearman (Haas) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 678 puncte / campioană
2 Mercedes 341
3 Ferrari 334
4 RedBull 331
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Kick Sauber 59
9 Haas 48
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
