VIDEO Bărbat din Sri Lanka, reținut pentru furtul a peste 77.000 de euro / Era angajat ca recuperator de metale vechi la o societate din Aiud / Banii i-a găsit ascunși printre lemne, în gospodăria unde a fost pus să lucreze

Un bărbat de 46 de ani din Sri Lanka a fost reținut pentru furtul a peste 77.000 de euro de la patronul unei firme din Aiud, unde acesta muncea.

Polițiștii de investigații criminale din Aiud au luat miercuri decizia măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul din Sri Lanka, fiind cercetat pentru furt.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul zilei de 10 octombrie 2025, bărbatul, angajat în calitate de recuperator de metale vechi, în cadrul unei societăți comerciale, în timp ce desfășura activități gospodărești, în anexa locuinței unui alt bărbat, de 46 de ani, administrator al societății comerciale, din Aiud, ar fi sustras 77.000 de euro, 400 de dolari și 17.000 de lei, ascunși printre lemnele din anexă.

De asemenea, polițiștii au descoperit 4.500 de euro, care i-au fost predați persoanei vătămate.

Joi, bărbatul din Sri Lanka va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.