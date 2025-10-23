G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Bărbat din Sri Lanka, reținut pentru furtul a peste 77.000 de…

barbat din sri lanka arestat arestat de doi politisti din Alba
Sursa foto: Captură video

VIDEO Bărbat din Sri Lanka, reținut pentru furtul a peste 77.000 de euro /  Era angajat ca recuperator de metale vechi la o societate din Aiud / Banii i-a găsit ascunși printre lemne, în gospodăria unde a fost pus să lucreze

Articole23 Oct • 763 vizualizări 0 comentarii

Un bărbat de 46 de ani din Sri Lanka a fost reținut pentru furtul a peste 77.000 de euro de la patronul unei firme din Aiud, unde acesta muncea.

Polițiștii de investigații criminale din Aiud au luat miercuri decizia măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul din Sri Lanka, fiind cercetat pentru furt.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul zilei de 10 octombrie 2025, bărbatul, angajat în calitate de recuperator de metale vechi, în cadrul unei societăți comerciale, în timp ce desfășura activități gospodărești, în anexa locuinței unui alt bărbat, de 46 de ani, administrator al societății comerciale, din Aiud, ar fi sustras 77.000 de euro, 400 de dolari și 17.000 de lei, ascunși printre lemnele din anexă.

De asemenea, polițiștii au descoperit 4.500 de euro, care i-au fost predați persoanei vătămate.

Joi, bărbatul din Sri Lanka va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Filmul biografic despre Josef Mengele explorează sufletul fascismului

Articole23 Oct • 226 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Incendiu de proporții la rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene

Articole23 Oct • 442 vizualizări
0 comentarii

Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, cu mașina, în incinta Ambasadei Rusiei din București / A fost oprit de jandarmi

Articole23 Oct • 2.231 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.